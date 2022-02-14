В Новосибирской области заболеваемость коронавирусом уменьшится к концу февраля

К концу февраля начнется спад заболеваемости коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

К концу февраля высокий уровень заболеваемости коронавирусом в регионе начнет снижаться. Об этом в понедельник, 14 февраля, на оперативном совещании заявил руководитель Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

— Четвертую неделю мы видим нарастание количества выявленных случаев новой коронавирусной инфекции: за прошедшую неделю общее количество случаев — 32752 человека, что больше предыдущей недели на 153 %. Хочу отметить, что также мы видим снижение темпов прироста: на предшествующей неделе темп прироста составлял 327 %, — отметил Александр Щербатов.

Также руководитель Роспотребнадзора по региону отметил, что наибольшее количество заболевших по области наблюдается в самом Новосибирске. При этом у абсолютного числа заболевших наблюдаются симптомы ОРВИ. За неделю провели больше 122 тысяч тестов на коронавирус, из них на 100 тысяч — 694 положительных.

— Эту неделю у нас, возможно, на высоком уровне продолжит фиксироваться заболеваемость. Но по прогнозам и показателям мы видим, что уже, в принципе, достигли максимального уровня. Я считаю, что в ближайшее время — две-три недели — мы пойдем на резкое уменьшение количества заболевших, — отметил Александр Щербатов.

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