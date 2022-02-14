Новосибирские школьники выйдут с дистанционного обучения с 21 февраля

Ученики выйдут с дистанционки с 21 февраля. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В понедельник, 14 февраля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников озвучил дату выхода школьников с карантина. Очное обучение для всех учеников начнется с 21 февраля, сообщил глава региона на совещании в правительстве.

— Абсолютно правильным было решение о поэтапном выходе со школьного карантина. Просьба доводить до руководителей органов образования, что общий карантин заканчивается на этой неделе. Пусть готовятся со следующей недели выходить в полноценном режиме на обычную форму обучения, — заявил Андрей Травников.

С 14 по 20 февраля на дистанционном обучении остаются учащиеся 5, 6, 7 и 8-х классов.

Напомним, ранее губернатор Андрей Травников вышел с самоизоляции после коронавируса.

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