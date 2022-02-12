Губернатор Новосибирской области сообщил о выздоровлении от коронавируса

Андрей Травников сообщил, что вылечился от коронавируса. Фото: Правительство Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что вылечился от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в соцсетях, где также поблагодарил сибиряков за поддержку.

— Спасибо всем за добрые пожелания! Они помогли! Я здоров, в понедельник — на работу как обычно, — написал глава региона на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, о том, что глава региона получил положительный тест на коронавирус, стало известно 9 февраля. Об этом Андрей Травников также сообщил в своих соцсетях. Тогда многие сибиряки, чтобы поддержать губернатора, стали присылать ему в комментариях открытки с чаем с малиной и желать скорейшего выздоровления.

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