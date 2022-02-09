Губернатору Новосибирской области отправляют малину с чаем для выздоровления

Андрей Травников побудет на карантине некоторое время. Фото: Александр ГЛУЗ

Заболевшему губернатору Новосибирской области Андрею Травникову сибиряки отправляют в комментариях открытки с чаем с малиной и желают скорейшего выздоровления. Напомним, в среду, 9 февраля, глава региона сообщил о положительном тесте на коронавирус. Губернатор будет работать на удаленке некоторое время.

— Скорейшего выздоровления, Андрей Александрович!

— Здоровья вам! Поправляйтесь скорей!

— Поправляйтесь, Андрей Александрович! Скорейшего и полного выздоровления Вам, — пишут под постом в «Facebook» Андрея Травникова неравнодушные сибиряки.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что власти Новосибирской области отправили 30% сотрудников на удаленную работу из-за эпидемиологической ситуации в регионе.

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