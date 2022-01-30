Последние новости Новосибирска на 30 января 2022 года: подростка, спасшего младенца, проверили на отцовство, медики рассказали о побочках детской вакцины

Главные новости на 29 января. Фото: минздрав НСО/правительство НСО

Мы собрали последние новости Новосибирска на 30 января 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

ПОДРОСТКА, НАШЕДШЕГО НОВОРОЖДЕННУЮ ДЕВОЧКУ, ПРОВЕРИЛИ НА ОТЦОВСТВО

Семья, нашедшая новорожденную девочку в коробке на трассе под Новосибирском, побывала на программе у Андрея Малахова. Там мама подростка рассказала про слухи, которые с недавних пор стали ходить по поселку: якобы мальчик и есть настоящий биологический отец ребенка.

МЕДИКИ РАССКАЗАЛИ О ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТАХ ДЕТСКОЙ ВАКЦИНЫ ОТ КОВИДА

Новосибирские медики рассказали о том, какие побочные эффекты могут быть у детской вакцины от коронавируса «Спутник-М». По словам специалистов, общие реакции такие же, как и от взрослой вакцины: озноб, повышенная температура и головная боль. Появляются они в первые-вторые сутки после вакцинации и проходят на третьи сутки.

КВАРТИРА ЗА 16 МИЛЛИОНОВ ОТ ИЗВЕСТНОГО БЛОГЕРА

Девушке из Новосибирска вручили ключи от квартиры в Москве стоимостью 16 миллионов рублей. Еще в декабре сибирячка выиграла ее в конкурсе у известного блогера. Однако жить в столице девушка не планирует: она рассказала, что хочет продать квартиру, и купить дом под Новосибирском.

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