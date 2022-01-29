Новосибирске врачи назвали побочные эффекты на «Спутник-М» у подростков

У детской вакцины такие же побочные эффекты, как и у взрослой. Фото: правительство НСО

Новосибирские врачи назвали ряд побочных эффектов от детской вакцины против коронавируса.

— На месте укола может появиться болезненность и отечность. Общие реакции такие же как и от взрослой вакцины: озноб, повышение температуры тела, головная боль. Проявляются они в первые-вторые сутки после вакцинации и обычно проходят максимум за три дня. Абсолютным противопоказанием считается гиперчувствительность к любому компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в прошлом. Временными обострение любых хронических заболеваний, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, — рассказала главный специалист по вакцинопрофилактике региона Татьяна Ивлева.

Напомним, вакцина предназначена для подростков от 12 до 17 лет, и, как ее взрослый вариант, является двухкомпонентной, но концентрация действующего вещества снижена в 5 раз. Второй укол ставят через 3 недели после первого.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирскую область привезли первую партию «Спутник М» в количестве 1 440 доз.

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