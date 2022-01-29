Сибирячка получила ключи от квартиры в Москве за 16 миллионов, которую выиграла у блогера

Девушка намерена продать квартиру. Фото: сторис ler_chek

Сибирячка Анастасия наконец-то смогла получить ключи от квартиры в Москве за 16 миллионов рублей, которую выиграла в конкурсе у популярного блогера Валерии Чекалиной. Девушка даже специально слетала в столицу, чтобы лично полюбоваться на жилье.

Этот волнительный момент блогер сняла на видео и опубликовала на своей странице. А сама же Анастасия уточнила, что хочет продать квартиру, чтобы построить дом в Новосибирске, где сможет жить вся ее семья.

— Счастья и тепла вам в новом доме! — пожелала блогер сибирячке.

Напомним, что победительницей розыгрыша Анастасия стала в декабре 2021 года. И только через месяц смогла получить свой приз. Такое ожидание было связано с оформлением документов на квартиру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Новосибирска выиграла квартиру в Москве у известного блогера

Стоимость недвижимости — 16 миллионов рублей (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.