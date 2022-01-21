Последние новости Новосибирска на 21 января 2022 года: взрыв на молочном комбинате, замглавы УФССП задержана за взятку

Сообщаем главные новости Новосибирска на 21 января. Фото: прокуратура НСО.

Последние новости Новосибирска на 21 января 2022 года: обо всех самых важных событиях региона — в нашей подборке.

ВЗРЫВ НА МОЛОЧНОМ КОМБИНАТЕ

В Купинском районе Новосибирской области произошел взрыв на молочном комбинате. В результате ЧП пострадали три человека, сейчас они находятся в больнице. По предварительной информации, хлопок произошел во время ремонта холодильных установок. Сейчас по данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

ДЕВОЧКУ, КОТОРУЮ НАШЛИ НА ТРАССЕ В КОРОБКЕ, ОТДАЛИ В СЕМЬЮ

История девочки, которую в Рождество подростки нашли на трассе под селом Сосновка, получила неожиданный поворот. Родители подростков, которые отвезли малышку в больницу и сообщили о произошедшем в органы, планировали удочерить ее. Однако опека решила отдать в другую семью.

МЭРИЯ ПРОВЕДЕТ ВЫБОРЫ ДЛЯ БЕЛОЧКИ

Власти Новосибирска согласились провести отдельные выборы талисмана новогодней столицы, в которых можно будет проголосовать в том числе и за белочку. Напомним, ранее многих горожане не устроило, что до этого в качестве вариантов в опросе находились только животные из зоопарка. И тогда люди предложили собственную рыжую кандидатку.

ЗАМГЛАВЫ УФССП ЗАДЕРЖАНА ЗА ВЗЯТКУ

Начальника отдела ФССП по Ленинскому району Елену Кириллову отправили отправили под домашний арест почти на 2 месяца. Напомним, чиновница была задержана за взятку в 50 тысяч рублей от бизнесмена, которому был закрыт выезд за границу из-за долга в 6 миллионов рублей.

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