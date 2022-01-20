Мэрия согласилась провести отдельные выборы для белочки как символа новогодней столицы

Новосибирцы выдвинули белку в кандидаты. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Следующей зимой Новосибирск станет столицей России. Новогодней столицей. Это значит, город ждут необычные зимние шоу, флешмобы и нашествия Дедов Морозов. И, конечно, визиты туристов.

Пока идут подготовительные этапы. Например, в Новосибирск привезли символ новогодней столицы — хрустальную снежинку. А еще начались выборы талисмана. И вот тут едва не разразился скандал — жители не нашли среди кандидатов своего фаворита.

«НАРАВНЕ СО ВСЕМИ»

Белая медведица, манул, амурский тигр, снежный барс, орангутан — таких претендентов на звание талисмана предложила мэрия Новосибирска. Но слушатели Радио «Комсомольская правда» выдвинули белочку. Судя по звонкам горожан, этот зверь — популярней, чем те пятеро вместе взятые. И как быть? Голосование идет, а рыжая за бортом?

За белочку один за другим стали вступаться лидеры общественного мнения. Кандидата, ставшего поистине народным, поддержали звезда НОВАТа Карен Мовсесян и общественный активист Вячеслав Ашурков. Из-за границы за белочку подписалась писательница Лена Ленина. И даже новосибирский нарколог Равиль Теркулов выступил за очаровательного зверя (читайте об этом на kp.ru, а также в прошлом номере газеты «Комсомольская правда»). Он считает, что белочку не нужно рассматривать, как символ алкогольного бреда и подтверждает ее избирательные права.

Белка не судима и не имела приводов в полицию, не замечена в совершении асоциальных действий. Она не имеет заграничного гражданства и доли в иностранных компаниях, не финансируется за счет заморских грантов. И, стало быть, имеет все права участвовать в выборах. Чтобы развеять последние сомнения, редакция КП-Новосибирск обратилась за комментарием к председателю Избиркома Новосибирской области Ольге Благо.

Белочка может быть представлена наравне со всеми. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

— Я думаю, что белочка может быть представлена наравне со всеми. Мы же говорим, о том, что новосибирцы выбирают. И у каждого есть свои предпочтения. У каждого есть возможность выразить свое мнение, и белочка здесь ни хуже, и ни лучше. Я совершенно не против участия белочки, — подтвердила КП-Новосибирск председатель облизбиркома Ольга Благо.

Однако сама Ольга Анатольевна близка к тому, чтобы отдать голос за другого кандидата.

— Белочка действительно милая и хорошая. Просто она у меня не ассоциируются именно с новогодним символом, — пояснила наша собеседница. — Вот мне, например, снежный барс нравится. Я люблю кошачьих.

ТАЛИСМАНА БУДЕТ ДВА!

Впрочем, похоже, белочка и не будет конкурировать со снежным барсом. Более вероятно, что она окажется с ним в одной команде. Или не с ним. В общем, для белки могут пройти отдельные выборы. Власти готовы организовать их.

— Первое предложение о выборе талисмана было от зоопарка, поэтому мы сейчас голосуем за их животных. Всех этих животных знают жители Новосибирска, зоопарк выбрал как раз любимцев посетителей. Раз сейчас пошла вторая волна — почему нету белки, нашей прирученной лисы и еще каких-то животных — мы сейчас это рассматриваем. Чтобы никого не оставить обиженным, мы хотим сделать второй талисман, — прокомментировала КП-Новосибирск вице-мэр города Анна Терешкова.

Таким образом, сейчас продолжится борьба между питомцами зоопарка (в ней лидируют манулиха и медведица). А затем стоит ожидать второго этапа с новым набором кандидатов.

— В Нижнем Новгороде было два талисмана. И в этом нет ничего такого. Мы сейчас будет собирать все предложения, которые набросаны сейчас везде, и делать такую же подборку, как у зоопарка. Они выбрали пять самых популярных животных, и сейчас мы будем выбирать примерно пять животных из предложений горожан, — сказала КП-Новосибирск Анна Васильевна.

Кроме белки, действительно, многие горожане выдвинули в кандидаты лису. Именно за этого зверя бьются и генетики СО РАН, которые, кстати, сумели приручить лисичек. Также некоторые жители предлагают кандидатом соболя — зверя с герба Новосибирска.

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