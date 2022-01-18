За белку, которую не включили в пятерку символов новогодней столицы, вступились Лена Ленина и нарколог

Лена Ленина поддержала белку. Фото: Борис КУДРЯВОВ/ Виктория МИНАЕВА.

Жители Новосибирска еще не избавились от елочек, купленных в конце 2021 года, а уже готовятся встречать 2023-й. Ну, как готовятся... Обсуждают необычный статус, который достанется мегаполису. Новосибирск станет новогодней столицей России.

СНЕЖИНКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА

Статус главного зимнего города страны — переходящий. 2022-й встречали с новогодней столицей в Нижнем Новгороде. Отгорели фейерверки, закончилось оливье, и эстафетную палочку перехватила новосибирская делегация. Палочку не в буквальном смысле. Фактически это хрустальная снежинка. Ее привезли в Новосибирск, чтобы выставить на Михайловской набережной.

По замыслу титул новогодней столицы — приманка для туристов. Но одним красивым названием и хрустальной снежинкой иностранцев не заманишь: нужно организовать шоу, представления, флешмобы… Все это будет следующей зимой. А пока — подготовительные этапы. Например, выбор новогоднего талисмана.

Шилка - один из претендентов на звание символа новогодней столицы. Фото: Виктория МИНАЕВА

Есть же талисманы у спортивных клубов. У новогодней столицы тоже будет. Кандидатов предложили в Новосибирском зоопарке, выдвинув некоторых обитателей: тигра, снежного барса, манула, белую медведицу и орангутана.

— Образ победившего животного нарисуют дети, студенты, взрослые, после чего профессиональное жюри выберет образ-логотип талисмана, — прокомментировала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Как уже распределились голоса? Фото: Евгений ПРОКИНОВ

ПИСЕЦ НАМ БОЛЬШЕ НЕ НУЖЕН

В эфире Радио «Комсомольская правда» мы предложили пятерых номинантов на суд слушателей: за кого проголосуют жители? А жители внезапно предложили совсем другого кандидата — белку!

— Белка или в крайнем случае медведь должен быть, но предпочтительнее белка.

— Конечно белка! Это и Академгородок, и Клиника имени Мешалкина, и наш «Вектор».

— Примите и мой голос за белочку!

— Я бы выбрал белку. У нас белки кругом бегают.

Жители Новосибирска внезапно предложили совсем другого кандидата — белку! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Были, впрочем, и другие кандидаты. Несколько голосов получили соболя — сказалось их присутствие на городском гербе, почему-то был предложен краб, который явно не обитает в Оби. Один из слушателей сказал, что символом года может быть писец, но вообще-то под знаком этого зверя мы и так живем с самого начала уханьского инцидента.

Также популярными кандидатами от горожан стали лигр — дитя льва и тигра и лиса — новосибирским ученым удалось приручить этого зверя. Но все-таки белка по уровню популярности оказалась настоящим Оксимироном, Моргенштерном и Стасом Михайловым — за нее выступили большинство горожан. А коли так, мы решили пригласить в ряды белкофилов лидеров общественного мнения. Они охотно откликнулись.

«ЭТО ТАКОЕ МИМИМИ»

— Белочка — очень красивый зверек. Пушистый, разноцветный, дружелюбный, неплотоядный, а самое главное, показывает многоплановость разных граней Новосибирска — одни плюсы. К тому же она отсылает к сказке о царе Салтане, где белка грызла орехи: «Ядра — чистый изумруд», — обозначил преимущества зверька общественный активист Вячеслав Ашурков и предложил: — Можно будет соорудить мини-памятник и установить его: белочка сидит и грызет орешки. Я думаю, это будет очень красиво и, главное, востребованно. Еще из маркетинговых вещей очень интересно делать вышивки с белочкой, выпускать значки с символом новогодней столицы, леденцы на палочке.

Лена Ленина поддержала белку. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В общем, тут вам не только голос за белочку, но и целый набор методов по развитию туристической привлекательности города.

— Белочка — это так мило, так пушисто и так гламурно. Не соболь, конечно, но все-таки в мехах. Белочка — это так мимими. А ее милая привычка запасать орешки на зиму — отличный пример для всех дам. Мало симпатичных животных с безупречной репутацией, как у белочки. Поэтому белочка вполне могла бы стать талисманом новогодней столицы, — поддержала рыжего зверька писательница и предпринимательница Лена Ленина.

«…И ИМЯ ЕЙ — АВДОТЬЯ ИГНАТЬЕВНА»

Оперный певец Карен Мовсесян колебался между лигром и белкой, но в итоге тоже отдал свой голос за мелкую с кисточками.

— Мы живем в холодном регионе, и очень многие с этой зверушкой дружат, очень часто с ней общаются. Белочка — животное непугливое, она часто к нам приходит на Новый год, — двусмысленно высказался артист. — Кроме шуток, белки действительно ходят по городу, забегают даже во дворы домов, расположенных рядом с парками. Я ни в одном городе России такого не видел! Людей они не боятся, детишки к ним привыкли. И белочке надо дать имя. Авдотья Игнатьевна, например. Если придумают имя, вообще будет прикольно.

— Выпить я люблю, но только воду!

КСТАТИ

Рыжую реабилитировал нарколог

Конечно, обсуждая эту кандидатуру на статус новогоднего талисмана Новосибирска, многие посмеивались. Белочка — и на это явно намекал Мовсесян — не только зверь, но и ощущение. Отнюдь не самое здоровое. Но нарколог Равиль Теркулов вступился за зверька.

— Если придираться, то можно сказать, что рак символизирует онкозаболевания, веточка растения — марихуану, камни — камни в почках. Мало ли кто как толкует. Мое мнение: белка — нормальный символ. Чем она плоха? Белка означает пушнину, теплоту, вызывает улыбки, — отрекомендовал любительницу орешков и. о. заместителя главного врача Новосибирского областного клинического наркодиспансера.

Так что, считаем, белка — поистине народный выбор. Выдвигаем от имени горожан! Надеемся, мэрия Новосибирска официально зарегистрирует нашего общего с вами кандидата и даст ему право участвовать в голосовании.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Или все-таки лиса?

Новосибирские ученые выставили свою кандидатуру.

Мы честно представляем в «Комсомолке» разные мнения. И если кто-то высказался не за белочку, а за другого зверя — говорим об этом. Тем более что в Новосибирске есть одомашненные лисы. Их зовут беляевскими — в честь первого ученого-приручителя Дмитрия Беляева. За это животное выступили сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН.

— Беляевская лисица была выведена в Новосибирской области, это результат научного эксперимента. Ее знают за границей гораздо больше, чем у нас. И еще она адаптирована к людям, а ту же самую белку в студию принесешь лишь в клетке. Белого медведя на передачу не приведешь вообще. Мы составили обращение в мэрию — предлагали создать аккаунты лисицы в соцсетях — Инстаграме, Телеграме, TikTok — и продвигать достижения науки. Но ответа на обращение мы так и не получили, — посетовал пресс-секретарь ИЦИГ СО РАН Георгий Батухтин.

Теперь у лисички новый шанс — она может быть выдвинута в символы новогодней столицы. Если получится — там уже и до успеха в соцсетях рукой подать.

А КАК У НИХ?

Что реально дает признание города новогодней столицей? Мы решили узнать в одном из городов, который недавно был обладателем такого титула.

— Статус новогодней столицы позволяет городу привлечь много гостей, туристов. Торжества длятся месяц, и весь этот месяц в город приезжают гости — и из области, и из других регионов. Гости приезжают не с пустыми руками, а с деньгами. Мы насчитали более 165 тысяч гостей! И в совокупности это дало приток в город более 1 миллиарда 250 миллионов рублей, — пояснил КП-Новосибирск начальник управления экономики и имущественных отношений Калуги Владимир Васин. — Это позволило нам в последние две недели перед Новым годом и сразу после заполнить все гостиницы на 100%, загрузить общепит. Мы дали бизнесменам возможность хорошо заработать в такой тяжелый год.

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