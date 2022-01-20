При взрыве на молочном комбинате в Новосибирской области пострадали три человека

В Купинском районе Новосибирской области произошел взрыв на молочном комбинате. Фото: прокуратура НСО

В четверг, 20 января, в Купинском районе Новосибирской области произошел взрыв на молочном комбинате. ЧП случилось ближе к вечеру.

— Произошел хлопок испарителя охладительной системы на складе ООО «Купинское мороженное». ЧП случилось при ремонте морозильной системы, — сообщили в областной прокуратуре. — В результате пострадали трое работников, которые госпитализированы. Один человек в настоящее время находится в реанимационном отделении ГБУЗ «Купинская ЦРБ». В результате происшествия частично обрушились стены, выполненные из «сэндвич панелей».

Сейчас на месте ЧП работают спецслужбы.

На месте произошедшего сейчас работают спецслужбы. Выехал туда также и.о. прокурора Купинского района.

Прокуратура же сейчас занимается проверкой исполнения закона об охране труда на предприятии. При наличии оснований будут принят меры прокурорского реагирования.

Троих пострадавших мужчин госпитализировали.

Как рассказал источник КП-Новосибирск, вся смена рабочих в тот день составляла 40 человек. Все они, включая трех пострадавших, сами смогли эвакуироваться в безопасное место еще до прибытия спецслужб. Один из пострадавших – 40-летний мужчина, сейчас находится в реанимации. Еще двое 35 и 49 лет находятся в хирургическом отделении.

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