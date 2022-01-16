Последние новости Новосибирска на 16 января 2022 года: в купель пустят без QR-кодов, приземлился странный «Боинг»

В этом году в Новосибирске будет 4 купели.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Мы собрали последние новости Новосибирска на 16 января 2022 года: обо всем важном, что случилось в регионе, - в нашем материале.
В КУПЕЛИ ПУСТЯТ БЕЗ КОДА
Важная новость для тех, кто на Крещение собирается окунуться в прорубь: QR-код там требовать не будут. Однако соблюдать у купелей санитарную дистаницию в 1,5 метра горожанам на купании придется.
ПРИЛЕТЕЛ СТРАННЫЙ САМОЛЕТ
Boeing 737-800 без опознавательных знаков сел на дозаправку в Новосибирске по пути из Китая. Споттеры в шутку назвали его НЛО. Хотя, конечно, любители авиации его опознали: это оказался пассажирский самолет, который переделали под грузовой.
НАШЛИ ХОРЬКА В МУСОРНОМ БАКЕ
Новосибирцы увидели хорька в мусорном баке на улице Выборной, и не бросили его зимой одного. Животное забрали волонтеры и планируют вернуть его в дикую природу.
СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ СТАЛ РОК-ЗВЕЗДОЙ В TIKTOK
Алексей Ященоко родился незрячим, нашел свое призвание еще в детстве и, несмотря на недуг, смог добиться успеха. Сейчас талантливым сибиряком восхищается интернет благодаря каверам на «Нирвану».
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