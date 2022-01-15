Слепой музыкант из Новосибирска стал рок-звездой в TikTok благодаря каверам на «Нирвану»

Алексей Ященко знал Виктора Цоя и дружит с Борисом Гребенщиковым. Он набирает миллионы просмотров в «ТикТоке». Фото: предоставлено героем публикации

Новосибирский музыкант Алексей — человек с интересной судьбой. Он родился незрячим, нашел свое призвание еще в детстве и, несмотря на недуг, смог добиться успеха. В юности он ремонтировал машины в гаражах Краснообска, а по вечерам играл хиты хард-рока: «Металлику», «Нирвану», Depeche Mode. Не так давно молодые музыканты сколотили группу с талантливым «дедом» и стали выступать в детдомах, на детских праздниках. В шутку сняли Алексея в TikTok — наутро тот проснулся знаменитым.

МОЙ ДРУГ — БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ

Алексей Ященко в свои 54 года практически дедушка новосибирского рока. Музыканта хорошо знают в Краснообске, а его группу ВИА «Горизонт» зовут на пышные свадьбы и корпоративы на заводах. Алексей хвастается дружбой с легендарным Борисом Гребенщиковым, преподает детям музыку и собирает миллионы просмотров в TikTok. При этом мужчина с рождения абсолютно незрячий.

— С гитарой я дружу с 6 лет. Инструмент валялся на полу, я просто взял его и начал играть, никто меня не учил. В 17 лет я уже зарабатывал — играл рок по кабакам, сдружился с новосибирской рок-тусовкой, подружился с Николаем Гнедковым. Он позвал меня играть в группу «Идея Фикс», — рассказал КП-Новосибирск Алексей Ященко.

Алексея знает вся «олдовая» рок-тусовка, а теперь и молодежь в TikTok. Фото: предоставлено героем публикации

На волне перестройки «Идея Фикс» стала известна и за пределами Новосибирска. Алексей вспоминает, как общался с Виктором Цоем, а также Дмитрием Ревякиным и Алексеем Костюшкиным. Как только рухнул СССР и распалась группа, Алексей попал в группу «Иван» и уехал в Питер, оттуда в составе разных групп исколесил всю страну. Затем провалился в творческий кризис — и стал буддистом, четыре раза побывал в Индии. Там работал поваром в монастырях, медитировал и путешествовал по местам силы Джона Леннона и Джона Харрисона из «Битлз». В итоге понял, что лучше вернуться в родной Новосибирск.

— Я вернулся в Краснообск, женился, у меня родилась дочка. Вместе с приятелем, полковником в отставке, мы открыли студию звукозаписи в Краснообске, набрали кредитов и через 10 лет все отбили. Выступали на Днях города с ВИА «Горизонт», группой «Капитан Дик» и другими. Я собрал свою группу «Струны и мед» в духе Pink Floyd. Золотое было время, — вспоминает Алексей Ященко.

Алексей годами играет в ВИА «Горизонт» в клубах, но дает и благотворительные концерты в детдомах. Фото: предоставлены героем публикации

6 лет назад музыкант пришел в краснообский Дом культуры и стал учить детей и взрослых игре на гитаре. Алексей выступал везде, даже давал благотворительные концерты в детдомах. А зарабатывал на свадьбах и корпоративах вместе с ВИА «Горизонт».

— Мы с Борисом Гребенщиковым познакомились еще в 2012 году. Он приехал с концертом, мы ставили звук, в итоге после двух часов концерта БГ говорит: «Ребята, оставайтесь». И еще час играл для нас неизданные песни, с тех пор с ним общаемся, переписываемся. Гарик Сукачев мне ботинки помогал выбирать… В общем, со всеми настоящими рок-звездами я знаком. А вот фанерщиков не люблю, — признается Алексей Ященко.

Жизнь незрячего музыканта вошла в привычное русло: репетиции, концерты, прогулки с 14-летней дочкой. Даже домик в Геленджике купили в складчину с друзьями. И тут судьба подкинула новый сюрприз — на посиделках в гараже друзья предложили сыграть что-нибудь и выложили в TikTok. Каверы на «Нирвану» и House of Rising Sun буквально взорвали соцсети, видео набрали по 2 и 3 миллиона просмотров.

— Приятно, что молодежь слушает, узнает. Мне эта слава не то чтобы нужна, лишь бы группу нашу знали, — говорит Алексей Ященко. — А то, что я незрячий и без поводыря… Ну и что? Гитара — лучший друг человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.