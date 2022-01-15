С хорьком уже все в порядке. Фото: «Выборная ONLINE (г. Новосибирск)»

Новосибирцы нашли хорька в мусорном баке на улице Выборной: о своей находке они написали в группе «Выборная ONLINE (г. Новосибирск)». И приложили фото животного, рывшегося в мусоре.

Неравнодушные сибиряки хорька в беде не бросили и забрали его из мусорного бака.

- Хорёк дикий, не домашний. Его забрали волонтёры, накормили, осмотрели, с ним все в порядке. Выпустят в лесной массив в естественную для него среду, - написала жительница Новосибирска Екатерина Штерн.

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