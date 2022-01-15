Последние новости Новосибирска на 15 января 2022 года: перенесли концерт Линдеманна, педофил караулит детей в Заельцовском районе

Сообщаем главные новости на 15 января. Фото: Елизавета СУХОВА / скриншот из видео.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 15 января 2022 года: о главных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

КОНЦЕРТЫ ТИЛЛЯ ЛИНДЕМАННА ПЕРЕНЕСЛИ

Лидер известной рок-группы Rammstein Тиль Линдеманн перенес концерты в России на конец года после обвинений в безнравственности. Впрочем, сам музыкант официальной причиной отмены шоу назвал риск заболеть коронавирусом. Однако православные активисты из Новосибирска празднуют свою маленькую победу и теперь готовы добиваться запрета на въезд музыканту в Россию.

ПЕДОФИЛ КАРАУЛИТ ДЕТЕЙ В ЗАЕЛЬЦОВСКОМ РАЙОНЕ

В Заельцовском районе Новосибирска педофил караулит детей: он заходит за людьми в подъезды, поджидая малолетних девочек. Его лицо попало на камеру домофона. Родители одной из пострадавших девочек уже написали заявление в полицию.

ПЕНСИОНЕРКА ИЗ НОВОСИБИРСКА ДОКАЗАЛА НА ТЕЛЕШОУ, ЧТО ВНУК ЕЙ НЕ РОДНОЙ

70-летняя женщина из Новосибирска доказала в эфире «Мужское/Женское» что ее внук ей не родной. По ее словам, у нее умер сын, после чего к ней в дом явилась его бывшая девушка с ребенком и сказала, что 5-летний мальчик — сын покойного. Однако результаты ДНК-теста опровергли ее слова.

СИБИРЯК БРОСАЛСЯ ВЕЩАМИ ИЗ ОКНА

Под конец первой рабочей недели в Ленинском районе Новосибирска мужчина выбил окна в квартире на улице Спортивной, 9 и стал бросаться вещами в припаркованные машины и прохожих. Возмущенные новосибирцы вызвали полицию.

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