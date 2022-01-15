В Новосибирске приземлился странный «Боинг» без опознавательных знаков

Тот самый самолет. Фото: Сергей КАЗАКОВ.

Boeing 737-800 стал одним из самых необычных самолетов, прилетевших в Новосибирске. У него не было опознавательных знаков конкретной компании, когда 15 января он сел на дозаправку в Сибири по пути из Китая. И споттеры в шутку назвали его НЛО.

Немного об истории самолета корреспондентам КП-Новосибирск рассказал Сергей Казаков – именно он поделился фото борта в соцсетях.

- Обычный пассажирский Boeing 737-800 летал в Turkish Arilines примерно 20 лет, после чего его выкупила лизинговая компания AviaAM Leasing, чтобы сдавать в лизинг грузовой компании Bluebird Cargo. Отогнали борт в Китай, где ему провели конвертацию из пассажирского в грузовой, поэтому новая «врезанная» дверь грузового отсека, покрытая лишь грунтовкой, выделяется на давно окрашенном фюзеляже. Далее самолет ждет перекраска в ливрею лизингополучателя - её будут делать уже в Литве. А до тех пор закрасили опознавательные элементы ливреи Turkish Airlines, чтобы не нарушать их права на товарный знак, - объясняет Сергей Казаков.

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