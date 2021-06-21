Последние новости Новосибирска на 21 июня 2021 года: танцовщица и ее дочка вернутся из Аргентины в Сибирь, в зоопарке у аргали родились детеныши

Арагали принесли первое потомство в 2013 году. Фото: Новосибирский зоопарк/Андрей КОПАЛОВ

Мы собрали последние новости Новосибирска на 21 июня 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе - в нашей подборке.

СИБИРЯЧКА ВМЕСТЕ С ДОЧКОЙ ВЕРНЕТСЯ ИЗ АРГЕНТИНЫ В НОВОСИБИРСК

Анна Николаевская вернется домой вместе с дочкой в конце июня. Напомним, что женщина переехала в Буэнос-Айрес 2 года назад вместе со своим партнерам по танцам. Он уговорил ее остаться в чужой стране, и у них родилась дочка. Мужчина начал оформлять гражданство, но у него ничего не получилось. Семья оказалась на грани нищеты.

Анна решила уезжать обратно в Новосибирск, но мужчина не давал разрешения на вывоз ребенка. После долгой борьбы он сдался и подписал все нужные бумаги.

В НОВОСИБИРСКОМ ЗООПАРКЕ У АРГАЛИ РОДИЛИСЬ ДЕТЕНЫШИ

Арагли порадовали посетителей Новосибирского зоопарка пополнением. Они стали родителями 5 мая и 6 июня. Сейчас малыши чувствуют себя хорошо и всюду следуют за своими мамами. Напомним, что новосибирский зоопарк был единственным, где содержался этот вид. Свое первое потомство они принесли в 2013 году.

НОВОСИБИРСКИЙ ТАКСИСТ ПОМОГ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ УТЯТАМ

В интернете появилась фотография из Новосибирска, которая умилила пользователей соцсетей. В кадре - таксист, который помог перейти дорогу утке и ее детям. Это произошло на Гусинобродском шоссе.

СИБИРЯК ПОДЖЕГ МАШИНУ БЫВШЕЙ ДЕВУШКИ ПОСЛЕ РАССТАВАНИЯ

На скамье подсудимых оказался мужчина, который попытался сжечь иномарку своей бывшей девушки. Так он хотел отомстить экс-невесте после того, как она отказалась к нему вернуться. Следователи возбудили уголовное дело по статье о поджоге с причинением значительного ущерба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Танцовщице вместе с двухлетней дочкой помогли вернуться в Новосибирск из Аргентины

После долгих переговоров отец ребенка дал разрешение на вылет (подробности)

«От мамы не отходят»: в Новосибирском зоопарке у аргали родились детеныши

Малыши здоровы и уже показываются посетителям (подробности)

Милота дня: таксист помог перейти дорогу утке с утятами в Новосибирске

Пользователи соцсетей поблагодарили водителя за его поступок (подробности)

«Я тебя найду и отомщу»: новосибирец сжег машину бывшей девушки после расставания

Сибирячка теперь пытается отсудить у экс-ухажера полмиллиона рублей (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.