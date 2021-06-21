Последние новости Новосибирска на 21 июня 2021 года: танцовщица и ее дочка вернутся из Аргентины в Сибирь, в зоопарке у аргали родились детеныши

Арагали принесли первое потомство в 2013 году. Фото: Новосибирский зоопарк/Андрей КОПАЛОВ
Мы собрали последние новости Новосибирска на 21 июня 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе - в нашей подборке.
СИБИРЯЧКА ВМЕСТЕ С ДОЧКОЙ ВЕРНЕТСЯ ИЗ АРГЕНТИНЫ В НОВОСИБИРСК
Анна Николаевская вернется домой вместе с дочкой в конце июня. Напомним, что женщина переехала в Буэнос-Айрес 2 года назад вместе со своим партнерам по танцам. Он уговорил ее остаться в чужой стране, и у них родилась дочка. Мужчина начал оформлять гражданство, но у него ничего не получилось. Семья оказалась на грани нищеты.
Анна решила уезжать обратно в Новосибирск, но мужчина не давал разрешения на вывоз ребенка. После долгой борьбы он сдался и подписал все нужные бумаги.
В НОВОСИБИРСКОМ ЗООПАРКЕ У АРГАЛИ РОДИЛИСЬ ДЕТЕНЫШИ
Арагли порадовали посетителей Новосибирского зоопарка пополнением. Они стали родителями 5 мая и 6 июня. Сейчас малыши чувствуют себя хорошо и всюду следуют за своими мамами. Напомним, что новосибирский зоопарк был единственным, где содержался этот вид. Свое первое потомство они принесли в 2013 году.
НОВОСИБИРСКИЙ ТАКСИСТ ПОМОГ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ УТЯТАМ
В интернете появилась фотография из Новосибирска, которая умилила пользователей соцсетей. В кадре - таксист, который помог перейти дорогу утке и ее детям. Это произошло на Гусинобродском шоссе.
СИБИРЯК ПОДЖЕГ МАШИНУ БЫВШЕЙ ДЕВУШКИ ПОСЛЕ РАССТАВАНИЯ
На скамье подсудимых оказался мужчина, который попытался сжечь иномарку своей бывшей девушки. Так он хотел отомстить экс-невесте после того, как она отказалась к нему вернуться. Следователи возбудили уголовное дело по статье о поджоге с причинением значительного ущерба.
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