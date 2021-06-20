«От мамы не отходят»: в Новосибирском зоопарке у аргали родились детеныши

Аргали чувствуют себя отлично. Фото: Новосибирский зоопарк.
В Новосибирском зоопарке - новое попролнение: там потомство появилось у аргали (алтайских горных баранов - прим.авт).
- Аргали стали родителями 5 мая и 6 июня, - рассказали в Новосибирском зоопарке. - Детеныши чувствуют себя хорошо и уже показываются посетителям. После рождения малыши всюду следуют за мамами: самки в течение четырех месяцев будут кормить детей и неотрывно находиться рядом.
К слову, новосибирский зверинец много лет оставался единственным в мире зоопарком, где содержался этот вид. В 2013 году у аргали в Новосибирске родились первые малыши. С тех пор самки приносят потомство ежегодно.
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