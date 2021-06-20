«Я тебя найду и отомщу»: новосибирец сжег машину бывшей девушки после расставания

Скандал с бывшей девушкой обернулся поджогом авто. Фото: предоставлено потерпевшей

40-летний новосибирец оказался в суде за поджог «Тойоты Камри», принадлежащий его бывшей девущке. Сам инцидент произошел еще 20 ноября 2020 года на улице Шамшурина. Проводник РЖД Марина приехала на работу и припарковала авто, к ней пришел бывший парень Денис и стал стучаться в ее вагон. Женщина не пустила выпившего мужчину и тот решил отомстить.

— Мы прожили вместе 2,5 года, я устала от ссор, были случаи, когда он поднимал руку. Денис жил в моей квартире, пока я была в рейсах — пил, когда была дома — пил. Я его бросила, ударила по самолюбию. А он мне сказал: «Ты перифирийная колхозница, я тебя найду и отомщу». Вот и поджег единственный автомобиль, — рассказала КП-Новосибирск Марина.

Сумма ущерба составила 630 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье о поджоге с причинением значительного ущерба. Помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова сообщила, что обвиняемый полностью признал вину.

— Он просил прощения у меня, клялся, что больше не будет. Но денег не выплатил, надеюсь суд поможет взыскать, — рассказала Марина.

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