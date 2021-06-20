Отец девочки сдался: танцовщице и ее дочке помогут вернуться из Аргентины в Новосибирск

Билеты Анне и ее дочке забронировали на конец июня. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Танцовщица из Новосибирска вместе с партнером приехала два года назад в Буэнос-Айрес на соревнования. Мужчина, который был партнером не только по танцам, смог уговорить женщину остаться в чужой стране. Там у пары родилась дочь, которая стала гражданкой Аргентины, но ее родителям не дали вид на жительство. Семья распалась и оказалась на грани бедности — без вида на жительство даже работу найти сложно. Мама с дочкой мечтали вернуться в Новосибирск, но отец девочки был категорически против возвращения в Россию и не давал разрешение на выезд ребенка. Ситуацию помогли решить огласка и консулы. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

К делу о возвращении Анны домой подключились не только дипломаты, но и местные волонтеры — русскоязычное сообщество в Аргентине. Они помогли сибирячке с ребенком найти квартиру и переехать туда.

— Анна с дочкой живут в небольшой квартире-студии. Скромно, но зато с холодильником, хорошим санузлом, — рассказал КП-Новосибирск Георгий Полин, заведующий консульским отделом посольства Российской Федерации в Аргентинской Республике.

Следующий шаг — получение разрешения на выезд. Консульство помогло найти хорошего нотариуса и адвоката. Юрист и стал вести переговоры с отцом ребенка, который до последнего не хотел подписывать бумаги.

— Они очень долго согласовывали текст разрешения. Отец ребенка хотел разрешить, но с вариантом отозвать свое согласие в любой момент. Анна очень боялась, что он будет стоять на своем до последнего. После долгих убеждений мужчина сдался и просто дал согласие на вывоз дочки из страны, — объясняет консул.

Анна очень рада, что история длительностью два года подходит к концу. Осталось только сдать тест на коронавирус и оформить документы, чтобы не было проблем с перелетом и пересечением границы.

— Мы пообещали Анне, что сопроводим ее до самого самолета. Проверим, чтобы на границе ее вместе с ребенком пропустили без вопросов, — добавил Георгий Полин.

В конце июня Анна вместе с дочкой должна прилететь в Новосибирск. Ее сестра забронировала ей билеты. Скоро сибирячка окажется дома, где ее ждут родные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Танцовщица с двухгодовалой дочкой не может вернуться из Аргентины в Новосибирск: их документы забрал отец ребенка

В Южной Америке сибирячка осталась без денег, а выживает благодаря помощи волонтеров и дипломатов. Она мечтает вернуться в родной Новосибирск и просит помощи (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.