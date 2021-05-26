Танцовщица с двухгодовалой дочкой не может вернуться из Аргентины в Новосибирск: их документы забрал отец ребенка

Анна мечтает вернуться домой в Новосибирск. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Жительница Аргентина Анна Николаевская обратилась за помощью к уполномоченной по правам ребенка при президенте Анне Кузнецовой. Она хочет вернуться вместе с маленькой дочкой на родину. Женщина переехала в Южную Америку из Новосибирска. Думала, что сможет построить в чужой стране семейное счастье, но попала в беду. Анна оказалась на грани бедности и теперь хочет вернуться домой, где ее ждут родные. Почему сибирячка оказалась одна в чужой стране — в материале КП-Новосибирск.

РОДИМ РЕБЕНКА — ПОЛУЧИМ ГРАЖДАНСТВО

41-летняя Анна вместе со своим 54-летним знакомым Михаилом* прилетела в Аргентину в 2019 году. Пара выступала на соревнованиях по аргентинскому танго. После них мужчина не захотел возвращаться в Россию и уговорил партнершу остаться в Южной Америке — в Буэнос-Айресе. При этом танцоров связывали не только профессиональные отношения. Вскоре Анна забеременела.

— В Аргентине по закону, если ребенок рождается на территории страны, то автоматически получается аргентинское гражданство. И через какое-то время его родители тоже смогут получить гражданство, — рассказывал КП-Новосибирск Георгий Полин, заведующий консульским отделом посольства Российской Федерации в Аргентинской Республики.

После появления дочки на свет Михаил начал активно заниматься оформлением документов. Сначала ему нужно было получить вид на жительство, а уже потом и гражданство было бы близко. Только остаться в стране пламенных танцев и красивых пейзажей у новосибирца не получилось.

— Аргентинцы не спешили одобрять Михаилу вид на жительство. Видимо, у него было что-то не в порядке с биографией, — предположил дипломат.

«ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ ДАЖЕ НА ЕДУ»

Недавно Анна обратилась в консульство за помощью. Там она и рассказала о тягости жизни в столице Аргентины. О том, что хочет вернуться в Россию.

— Как оказалось, у них с отцом ребенка были судебные тяжбы. После чего мужчину выселили из квартиры, а он вместе со своими документами забрал еще и документы Анны и дочки. Мы помогли сибирячке восстановить все свидетельства и паспорта, — говорит консул.

Сейчас женщина живет вместе с двухгодовалой дочкой в бедном районе Буэнос-Айреса. Квартира, по словам волонтеров, которые оказывают ей помощь, в отвратительном состоянии, а денег едва хватает на еду. С ребенком на руках в Аргентине сложно найти работу. Хотя шанс улететь из Южной Америки у Анны все-таки был.

— Когда в марте 2020 года началась пандемия коронавируса, то из Аргентины были организованы вывозные рейсы в Россию. Мы рассказывали об этой возможности тогда Михаилу, но он отказался, — уточнил Георгий Полин. — В итоге, когда к нам обратилась Анна, то выяснилось, что она вообще ничего не знала об этом шансе, он ей не сообщил.

Женщина очень хочет вернуться домой в Новосибирск, где ее ждут пожилая мать и сестра. В России, по словам сибирячки, ребенку будет намного лучше, чем в чужой стране. Но ксть одно «но» — отец девочки не дает разрешение на выезд из Аргентины. Ведь таким образом он лишается возможности получить желанное гражданство.

— Анна обратилась в суд, чтобы ей разрешили выехать в Россию. Пока иск рассматривается мы всячески помогаем ей: оказываем финансовую помощь, сами написали обращение в суд, чтобы дело рассмотрели быстрее. Думаю, выезд в Новосибирск разрешит их ситуацию, мы пытаемся помочь, — говорит дипломат.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.