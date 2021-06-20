Милота дня: таксист помог перейти дорогу утке с утятами в Новосибирске

Таксист помог птицам перейти дорогу. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фотография, глядя на которую нельзя не улыбнуться, появилась в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». В кадре - мужчина, который вышел на проезжую часть и следит, чтобы никто не сбил утку с утятами.

- На Гусинобродском шоссе таксист остановился и помог перейти дорогу утке и её выводку, - объяснили очевидцы на странице новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Пользователи соцсетей от доброго поступка были в восторге и не скупились на добрые слова в адрес таксиста:

- 5 звезд однозначно! Спасибо тебе!

- Какое счастье, что хороших и чутких людей всё-таки больше!

- Поступок, достойный уважения, - пишут пользователи соцсетей в комментариях.

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