Милота дня: таксист помог перейти дорогу утке с утятами в Новосибирске

Таксист помог птицам перейти дорогу.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фотография, глядя на которую нельзя не улыбнуться, появилась в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». В кадре - мужчина, который вышел на проезжую часть и следит, чтобы никто не сбил утку с утятами.
- На Гусинобродском шоссе таксист остановился и помог перейти дорогу утке и её выводку, - объяснили очевидцы на странице новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
Пользователи соцсетей от доброго поступка были в восторге и не скупились на добрые слова в адрес таксиста:
- 5 звезд однозначно! Спасибо тебе!
- Какое счастье, что хороших и чутких людей всё-таки больше!
- Поступок, достойный уважения, - пишут пользователи соцсетей в комментариях.
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