Последние новости Новосибирска на 12 июня 2021 года: пенсионер нашел склад боеприпасов, первоклассницу укусила собака

Территорию оцепили силовики. Фото: предоставлено Виктором Карташевым.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 12 июня 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе - в нашей подборке.

ПЕНСИОНЕР НАШЕЛ СКЛАД БОЕПРИПАСОВ В НОВОСИБИРСКЕ

67-летний пенсионер Виктор Карташев нашел в центре города сарай с боеприпасами. Там он и обнаружил сигнальную мину, тротиловую двухсотграммовую шашку, несколько запалов, 6 электродетонаторов и 70 патронов. Мужчина позвонил в 112, а уже там вызвали полицию. Как уточнил источник КП-Новосибирск, уже возбудили уголовное дело по статье 222 части 1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

ПЕРВОКЛАССНИЦУ УКУСИЛА БРОДЯЧАЯ СОБАКА ПОД НОВОСИБИРСКОМ

В городе Черепаново Новосибирской области первоклассницу укусила бродячая собака. Пес вцепился в ногу ребенку и долго не отпускал. Девочку спасла мама, которая провожала ее до школы. Сибирячка тут же отвела ребенка в больницу, где ей прописали уколы от бешенства. Женщина написала заявление в полицию.

СИБИРЯЧКА ИЩЕТ ДВОЮРОДНОГО БРАТА, КОТОРЫЙ ПОПАЛ В ДЕТСКИЙ ДОМ

66-летняя жительница Омской области Тамара Горкун ищет своего двоюродного брата Анатолия Долиненко (Ватрушкина) из Новосибирской области. Последний раз женщина видела его в 1988 году, когда мужчина приезжал в родную деревню навестить близких. В тот раз он был в гостях вместе с женой и дочкой, а потом сибиряк пропал. Тамара хочет найти брата, чтобы познакомить со своей семьей.

ШКОЛЬНИКИ ИЗ СЕЛА «ЗАМИНИРОВАЛИ» ЗДАНИЕ СЛУЖБЫ 112

Школьники из села Новолуговое Новосибирской области по телефону «заминировали» здание службы 112. В экстренную службу дети звонили прямо из школы. Они сообщили, что в здании бомба. Помещение было обследовано спецслужбами, никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ обнаружено не было, эвакуация в здании не проводилась.

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