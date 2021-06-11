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Происшествия11 июня 2021 14:30

Школьники из села под Новосибирском «заминировали» по телефону здание службы 112

Подростка и двух его младших сестер вскоре нашли правоохранители
Галина СИМОНОВА
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Школьники из села Новолуговое Новосибирской области по телефону «заминировали» здание службы 112.

Школьники из села Новолуговое Новосибирской области по телефону «заминировали» здание службы 112.

Фото: Влад КОМЯКОВ

Школьники из села Новолуговое Новосибирской области по телефону «заминировали» здание службы 112. В экстренную службу дети звонили прямо из школы.

— 13-летний мальчик и две его младшие сестры 11 и 12 лет по очереди позвонили по телефону экстренной службы и сообщали о том, что их здание якобы заминировано, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Помещение было обследовано спецслужбами, никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ обнаружено не было, эвакуация в здании не проводилась.

Вскоре правоохранителям удалось вычислить юных телефонных террористов. Сейчас по данному факту полиция проводит проверку.

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