Школьники из села под Новосибирском «заминировали» по телефону здание службы 112

Школьники из села Новолуговое Новосибирской области по телефону «заминировали» здание службы 112. Фото: Влад КОМЯКОВ

Школьники из села Новолуговое Новосибирской области по телефону «заминировали» здание службы 112. В экстренную службу дети звонили прямо из школы.

— 13-летний мальчик и две его младшие сестры 11 и 12 лет по очереди позвонили по телефону экстренной службы и сообщали о том, что их здание якобы заминировано, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Помещение было обследовано спецслужбами, никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ обнаружено не было, эвакуация в здании не проводилась.

Вскоре правоохранителям удалось вычислить юных телефонных террористов. Сейчас по данному факту полиция проводит проверку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.