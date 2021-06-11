«В любой момент могли взлететь на воздух»: пенсионер нашел склад боеприпасов и тротила в центре Новосибирска

Пенсионер нашел склад боеприпасов и тротила в центре Новосибирска. Фото: предоставлено Виктором Карташевым.

В центре Новосибирска, во дворе дома на улице Орджоникидзе, долгие годы бесхозно стояли два железных сарая. На них висели замки, а жильцы не знали, кому они принадлежат. На днях, 9 июня, 67-летний пенсионер Виктор Карташев решил их вскрыть, чтобы найти металлическим шкафам полезное применение. Он договорился об этом со старшей по дому, вооружился болгаркой и взялся за дело. Вот только порыв мужчины обернулся происшествием. После того, как он открыл один из сараев в тихий двор стянулись экстренные службы, а территорию оцепили… Подробности о том, что произошло КП-Новосибирск рассказал Виктор Карташев.

— Я стараюсь всегда следить за порядком на территории. У нас есть дворники, но мы, жильцы, тоже убираемся. Поэтому есть инвентарь для наведения порядка: лопаты, веники, швабры… И вот все это мы хранили в коридоре, что было не очень удобно. Я предложил старшей по дому переместить инвентарь в гаражи, бесхозно стоящие во дворе. Она дала добро на это. Поэтому решили с ней вскрыть два этих ящика и положить туда все необходимое. И вот я срезал на сараях замки и принялся наводить порядок. В первом ящике нашел старые часы, штук 500: наручные, настольные — все поломанные. Оказалось, что это хранил муж моей соседки, который умер лет 18 назад, он часовщиком был. Затем я полез во второй сарай. Там сверху увидел мусор, пару запчастей от машины — в общем хлам. А вот внизу лежали армейские подсумки, набитые боеприпасами. В одном увидел рожки от гранат, в другом нашел сами гранаты и отдельно запалы — все в идеальном состоянии, словно только что с конвейера, — рассказал КП-Новосибирск пенсионер.

Виктор Станиславович отметил, он — человек знающий: служил в армии и неплохо разбирается в боеприпасах. К примеру, по его словам, гранаты особой опасности не представляли, так как запалы лежали отдельно от них. Куда страшней оказалась найденная в сарае тротиловая шашка.

— Ее вот взял с опаской, но тоже вытащил наружу. Еще там были патроны. В общем все, что нашел, достал и разложил во дворе. А потом набрал 112. Скажу так, что-то долго они ехали — видимо, сперва подумали, что я их разыгрываю. Минут через 25, а может и больше я наконец дождался их. Приехав на место, сотрудники экстренной службы убедились, что информация достоверна и вызвали полицию. Во двор съехались силовики, представители администрации, а еще саперы. Часа три-три с половиной работали на месте. Вытряхивали на землю боеприпасы, присваивали каждому номер, описывали. Потом все собрали в коробку и увезли, — добавил пенсионер.

Во двор съехались силовики, представители администрации, а еще саперы. Фото: предоставлено Виктором Карташевым.

По словам сибиряка, его уже вызывали к дознавателю. Там он написал объяснительную, а также рассказал все, что ему известно о случившемся. А еще Виктор Константинович отметил, что вместе со старшей по дому стали самостоятельно искать хозяина опасного сарая. Но пока так и не выяснили, кто владелец.

— На замке, который я спилил с гаража, есть даже штрих-код, я его сфотографировал и отправил следователям. Может, с его помощью быстро найдут владельца, — отметил сибиряк.

Пенсионер убежден, то, что опасный склад не взорвался — не иначе как везение.

— Вы же понимаете, что такое тротиловая шашка. Ей для срабатывания много не надо. Она лежала рядом с миной. В любой момент могли взлететь на воздух, был бы мощный взрыв. Сами по себе боеприпасы очень опасны. Кстати, в прошлом году рядом с сараями был пожар, получается каким-то чудом все обошлось! — признался КП-Новосибирск пенсионер.

Виктор Станиславович добавил, он постоянно в курсе всего, что происходит в доме и на его территории. За все время жизни там он ни разу не видел никого рядом с гаражом, в котором нашли опасную находку.

Как стало известно КП-Новосибирск арсенал боеприпасов действительно оказался внушительным. В армейских сумках обнаружили сигнальную мину, тротиловую двухсотграммовую шашку, несколько запалов, 6 электродетонаторов и 70 патронов. Все это изъяли и отправили на исследование. Об этом изданию сообщил источник в правоохранительных органах.

— По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 222 части 1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», — уточнил КП-Новосибирск источник.

Как предварительно установили следователи, найденные боеприпасы принадлежат 55-летнему новосибирцу. Мужчина нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Ему уже избрали меру пресечения в виде обязательной явки. Расследование уголовного дела продолжается.

Примечательно, что в ГУ МВД корреспонденту КП-Новосибирск сообщили, что не располагают данными о найденных боеприпасах, хотя их сотрудники выезжали на место происшествия.

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