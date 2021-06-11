«Вцепился ей в ногу и начал трепать»: под Новосибирском первоклассницу покусала бродячая собака

По городу бегают бродячие собаки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Черепаново Новосибирской области первоклассницу укусила бродячая собака. Пес вцепился в ногу и долго не отпускал. Девочку спасла мама, которая была рядом с ней.

— Мы с дочкой шли в школу и проходили мимо собаки, которая лежала на обочине. Вдруг пес отреагировал на нас, накинулся именно на дочь, вцепился ей в ногу и начал ее трепать. Дочка заплакала, а я начала бить собаку сумкой, чтобы та отпустила моего ребенка, — рассказала КП-Новосибирск Наталья, мама девочки.

На ноге у школьницы остался след от клыков пса. Женщина повела дочку в местную больницу, где место укуса обработали и выписали курс уколов от бешенства.

— Эта собака уже не первый раз нападет на людей. Я слышала, что она и на других ребят тоже кидалась и кусала сильно, — говорит мама первоклассницы.

По словам Натальи, в Черепаново бегают стаи бродячих собак. Например, в прошлом году свора псов набросилась во дворе на женщину, сбила с ног и порвала пакеты с продуктами.

— Я не знаю, как хорошо вопросом отлова псов занимается наша администрация, но меньше их на улицах города не становится. Еще, конечно, многое от людей зависит. Некоторые прикармливают собак, а животные всем остальным прохода не дают, — рассуждает Наталья. — Недавно мне рассказывали, что женщина какая-то купила куриные лапки и раскидала их собакам возле магазина. Так псы потом не выпускали оттуда никого и лаяли на всех.

Укус собаки травмировал первоклассницу не только физически, но и морально. Теперь девочка боится ходить на улицу одна и гуляет только во дворе своего дома.

— Даже в школьный летний лагерь дочь не пойдет, потому что боится ходить по той дороге. Да и собак теперь бояться стала. Думает, что ее снова укусят, — добавляет сибирячка.

Наталья написала заявление в полицию. Она надеется, что это поможет решить проблему с бродячими собаками в городе.

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