«Виню себя всю жизнь»: сибирячка ищет в Новосибирске брата, который попал в детский дом

Последний раз Тамара видела брата в 1988 году. Фото: соцсети

66-летняя жительница Омской области Тамара Горкун ищет своего двоюродного брата Анатолия Долиненко (Ватрушкина) из Новосибирской области. Последний раз женщина видела его в 1988 году, когда мужчина приезжал в родную деревню навестить близких. Что известно об Анатолии и почему он пропал — в материале КП-Новосибирск.

Анатолий Долиненко (Ватрушкин) родился в деревне Платоновка Татарского района Новосибирской области. Тамара в то время уже ходила в школу и заботилась о новорожденном двоюродном брате.

— Он мой родственник со стороны отца. Я помню, как возилась с Толей, когда он был младенцем. Помню, какой он был крошечный. Потом подрос, и мы играли вместе, бегали, а потом его родители развелись. Моя тетя начала сильно пить и умерла, отец Толи тоже скончался, — рассказала КП-Новосибирск Тамара Горкун, двоюродная сестра Анатолия.

Ребенок остался сиротой в 5 лет, и его отправили в детский дом города Оби. По словам Тамары, ее мама регулярно навещала племянника. Но взять ребенка в свою семью родственники не смогли. Так Толя и остался в детском доме до совершеннолетия. После выпускного решил вернуться в родные края и устроился там на работу.

Тетя Анатолия (в центре) навещала мальчика в детдоме. Фото: предоставлено Тамарой Горкун.

— Он был скотником. Правда, жил у нас недолго — всего год или два. Потом решил уехать в город на заработки, а уже оттуда приехал к нам в гости, но не один. Привез с собой жену и дочку, — вспоминает сибирячка.

Тамара была очень рада за брата: несмотря на тяжелую судьбу, он смог обрести свое счастье. А через год женщина получила весточку от жены Анатолия, которая повергла ее в шок.

— Она написала, что они развелись. Я ей отправила ответное письмо, чтобы узнать, где сейчас брат, но ответа так и не получила. Потом еще пару раз писала ей, но его бывшая жена будто испарилась. А потом то письмо затерялось, и найти адрес, где она живет, не было возможности, — объясняет женщина.

С тех пор прошло 30 лет. Тамара все это время искала брата.

— У меня душа болит за него. Ведь из родных у него только мы — двоюродные братья и сестры. А вдруг у него уже другая семья? Или, может, он давно умер? Нам важно это знать, — говорит Тамара. — Да и виню я себя всю жизнь, что недолюбила его в детстве, тепла мы ему недодали. Отец мой с ним постоянно ссорился — может, из-за этого Толя и уехал из нашей деревни.

Тамара хочет познакомить брата со своим сыном. Фото: предоставлено Тамарой Горкун.

Женщина очень хочет встретиться с двоюродным братом. Она много раз представляла себе этот момент и надеется, что это произойдет совсем скоро.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно об Анатолии Григорьевиче Долиненко (Ватрушкине), рожденном в апреле — июне в период с 1961 по 1963 год, из деревни Платоновка Татарского района Новосибирской области, сообщите, пожалуйста, об этом по телефону 8-923-145-11-03 (WhatsApp).

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