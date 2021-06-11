Последние новости Новосибирска на 11 июня 2021 года: опека может вернуть семерых детей матери, подозреваемого в убийстве жены искитимского главврача этапируют

Мужину привезут в Новосибирск. Фото: СУ СКР РФ/предоставлено Татьяной Осадчей.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 11 июня 2021 года в один материал: обо всех самых важных событиях - в нашей подборке.

МАТЕРИ ИЗ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕРНУТ ШЕСТЕРЫХ ДЕТЕЙ

В Тогучинском районе комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав решила судьбу Ирины* и ее семерых детей. Напомним, что у женщины изъяли шестерых сыновей и дочку после скандального поста общественницы Татьяны Осадчей. Она опубликовала видео, на котором дети были дома без присмотра и ели окурки с плиты. Теперь три месяца дети Ирины будут находиться в реабилитационном центре, за это время Ирина должна навести дома порядок, отремонтировать печь и сделать душ или баню.

ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ ЖЕНЫ ГЛАВВРАЧА ИСКИТИМСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПРИВЕЗУТ В НОВОСИБИРСК

Подозреваемого в убийстве жены главврача искитимской больницы этапируют в Новосибирск. Сейчас он находится в томском СИЗО и с ним работают следователи. Правоохранителям удалось выяснить, что мужчина причастен еще к нескольким преступлениям и у него был подельник.

В АЭРОПОРТУ САМОЛЕТ СНЕС МАЧТУ ОСВЕЩЕНИЯ

В аэропорту «Толмачево» самолет «Новосибирск-Москва» снес крылом матчу освещения. Перед столкновением борт заходил на взлетно-посадочную полосу с рулежной дорожки: по предварительной информации ЧП произошло из-за того, что экипаж ослепило солнцем.

ПЕНСИОНЕР ИЗ МАГАДАНА ЗАСТРЯЛ НА ТРАССЕ В НОВОСИБИРСКЕ

На трассе недалеко от Новосибирска застрял 70-летний Анатолий с семью собаками. Одинокий пенсионер хотел добраться в Донецк — там у него живут родственники. Старенькая машина ГАЗ-52 1953 года выпуска сломалась на середине пути, и пенсионер застрял в Сибири. Деньги, вода и еда быстро кончились. НЕравнодушные сибиряки решили дать ему крышу над головой и отремонтировать грузовик.

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