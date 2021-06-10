В новосибирском аэропорту самолет снес мачту освещения из-за того, что экипаж ослепило солнце

Самолет крылом снес мачту освещения.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В аэропорту «Толмачево» самолет «Новосибирск-Москва» авиакомпании S7 крылом снес матчу освещения: ЧП произошло 9 июня в 16.48 по московскому времени, но стало известно о нем только сейчас.
Известно, что перед столкновением борт для взлета заходил на взлетно-посадочную полосу с рулежной дорожки. Сейчас воздушное судно осматривают техники: насколько критичные повреждения получил самолет, станет понятно позже.
В пресс-службе аэропорта рассказали, что стало причиной инцидента.
— По предварительной информации, экипаж ослепило солнцем, — уточнили КП-Новосибирск в аэропорту.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что самолет Ил-62 коснулся крылом автобуса. Известно, что борт принадлежит Воздушно-космическим силам Министерства обороны РФ. Инцидент произошел 1 июня в 14:45. Самолет приземлился и при проруливании по новой разметке самолет задел плоскостью крыла перронный автобус. Известно, что из пассажиров никто не пострадал.
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