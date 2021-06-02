В Новосибирске военный самолет во время посадки задел крылом автобус

Военный самолет на взлетно-посадочной полосе задел крылом автобус.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В новосибирском аэропорту «Толмачево» произошло ЧП. Там самолет Ил-62 коснулся крылом автобуса. Известно, что борт принадлежит Воздушно-космическим силам Министерства обороны РФ. Эту информацию подтвердил источник КП-Новосибирск.
В аэропорту «Толмачево» рассказали подробности происшествия.
— Инцидент произошел 1 июня в 14:45. Самолет приземлился и при проруливании по новой разметке самолет задел плоскостью крыла перронный автобус, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта.
Известно, что из пассажиров никто не пострадал. Также в аэропорту уточнили, что конструкции крыла самолета и крыши автобуса не повреждены.
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