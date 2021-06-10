Подозреваемого в убийстве жены главврача искитимской больницы будут судить в Новосибирске. Фото: соцсети\ СУ СКР РФ

Подозреваемого в убийстве жены главврача искитимской больницы этапируют в Новосибирск. Напомним, мужчина был задержан в Томске: там он попался после того, как убил 60-летнего охранника во время ограбления офиса стройкомпании.

— Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, с ним работают следователи из Томска и Новосибирска. В ходе этой работы выяснилось, что он причастен еще к нескольким преступлениям, совершенным на территории Новосибирской области. Кроме того, появилась информация, что у мужчины были подельники. Сейчас решается вопрос об его этапировании в Новосибирскую область, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Напомним, убийство 67-летней женщины было совершено в сентябре прошлого года в Искитиме. Покидая место преступления, мужчина ограбил дом супругов. Оперативниками были обнаружены вещественные доказательства — одежда, в которой, предположительно, злоумышленник совершил преступление, а также приспособления, с помощью которых он проник в квартиру. В мае 2021 года мужчина был объявлен в международный розыск, задержали его в Томске. Оперативники нагрянули в квартиру, которую снимал 49-летний сибиряк. Сейчас против него уже возбуждены уголовные дела по статье 105 УК РФ «Убийство».

Ранее мужчина уже был судим за убийство и разбой. В марте 2012 года он ограбил почту в Искитиме: ночью вломился в отделение, связал 50-летнюю женщину-сторожа и вынес оттуда мешок с деньгами. Тогда преступника задержали за два дня — по отпечаткам пальцев. Его приговорили к 7 годам в колонии строгого режима.

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