Подозреваемого в убийстве жены главврача Искитимской больницы задержали в Томске. Фото: соцсети\ СУ СКР РФ

Подозреваемого в убийстве жены главврача Искитимской больницы задержали в Томске. Напомним, в мае преступник был объявлен в международный розыск после громкого убийства в Новосибирской области - он залез в дом главврача местной больницы и убил его супругу.

— Убийство 67-летней женщины было совершено в сентябре прошлого года в Искитиме. Покидая место преступления, мужчина похитил принадлежащее хозяевам дома имущество. Оперативниками были обнаружены вещественные доказательства — одежда, в которой, предположительно, злоумышленник совершил преступление, а также приспособления, с помощью которых он проник в квартиру потерпевшей, — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину задержали на его съемной квартире в Томске. Фото: ГУ МВД по НСО

По данным источника КП-Новосибирск, в Томске на мужчину вышли благодаря другому преступлению. Он ограбил офис строительной компании, убив 60-летнего охранника. Оттуда вынес сейф, в котором были 600 тысяч рублей, бутылка дорого рома и коньяка.

В итоге в квартиру, которую снимал преступник, оперативники из Томска и Новосибирска нагрянули с обыском. Часть украденных денег — 400 тысяч рублей — мужчина прятал в шкафу со своим нижним бельем. Сейчас 49-летнего подозреваемого задержали, против него возбуждены уголовные дела по статье 105 УК РФ «Убийство».

Кстати, ранее этот человек уже был судим за убийство и разбой. В марте 2012 года он ограбил почту в Искитиме. Мужчина ночью вломился в отделение, связал 50-летнюю женщину-сторожа, и украл оттуда мешок с деньгами: в нем были 5 миллионов 625 тысяч рублей, которые должны были пойти на выплаты пенсий. Тогда преступника задержали за два дня - по отпечаткам пальцев. Его приговорили к 7 годам в колонии строгого режима.

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