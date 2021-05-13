Убийцу жены главврача искитимской больницы объявили в международный розыск. Фото: соцсети.
В четверг, 13 мая, стало известно, что обвиняемый в убийстве супруги главврача искитимской районной больницы объявлен в международный розыск. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в СК РФ по Новосибирской области.
— В настоящий момент обвиняемый в убийстве Людмилы Кайгородовой находится в федеральном розыске. Расследование уголовного дела продолжается, — уточнила изданию исполняющая обязанности старшего помощника СК по Новосибирской области Екатерина Петрушина.
Напомним, жуткое убийство произошло 27 сентября 2020 года. Преступники пробрались в дом Кайгородовых через окно на первом этаже. В этот момент пострадавшая была дома одна. Злоумышленники связали женщину и изрезали ее ножом. Из дома они вынесли сейф с крупными суммами и ценные вещи. Муж нашел супругу мертвой с изуродованным лицом, когда вернулся с охоты. Ранее сообщалось, что расследование уголовного дела взял на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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