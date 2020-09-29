Бастрыкин взял на контроль расследование убийства жены главврача Искитимской больницы

Преступники вынесли из дома убитой драгоценности и деньги. Фото: sledcom.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования убийства врача-кардиолога Людмилы Кайгородовой. В федеральный СК обратилась Национальная медицинская палата с просьбой проконтролировать расследование.

— По информации следствия, в частном доме по улице Набережный жилмассив в Искитиме обнаружено тело 66-летней хозяйки со следами насильственной смерти. Женщина работала кардиологом. Из дома похищены деньги и ювелирные украшения. Уголовное дело расследуется, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, жестокое убийство произошло 27 сентября. В дом Кайгородовых преступники проникли через окно на первом этаже. Людмила в это время была одна. Убийцы связали ее и изрезали ножом, а из дома вынесли сейф с деньгами и ценные вещи на 2 миллиона рублей. Муж погибшей, главврач Искитимской ЦРБ Алексей Кайгородов, увидел страшную картину, когда вернулся домой с охоты.

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