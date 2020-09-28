«Муж нашел мертвой в одной ночнушке, с изуродованным лицом»: стали известны жуткие подробности убийства жены главврача больницы под Новосибирском

Алексей Кайгородов обнаружил убитую супругу на кровати. Фото: соцсети.

Убийство жены главврача искитимской районной больницы обрастает жуткими подробностями. Напомним, главный врач городской Искитимской больницы Алексей Кайгородов нашел мертвую супругу, когда вернулся с охоты. Когда мужчина подошел к дому, то дверь была открыта, в комнатах все перевернуто вверх дном. Алексей поднялся на второй этаж и ужаснулся: на кровати лицом вниз, в одной ночнушке, лежала его мертвая жена.

К тому моменту Людмила уже несколько часов была мертва. По версии следствия, смерть наступила в ночь с 26 на 27 сентября.

— У женщины множество телесных повреждений, — сообщил КП-Новосибирск источник близкий к следствию. — Очень сильно изуродовано лицо: множественные ушибы и ссадины, сломана нижняя челюсть, колото-резаная раны щеки слева. Руки и ноги связаны за спиной поясом от домашнего халата и бельевой веревкой. Причину смерти предстоит установить экспертам.

Вероятнее всего, у погибшей требовали код от сейфа и информацию, где еще хранятся деньги и ценности.

Предварительно уже установлено, что из дома похищен сейф, в котором находились денежные средства в размере — 10 000 евро и 500 000 рублей. Пропали также ювелирные изделия и норковая шуба. По скромным подсчетам грабители вынесли ценностей на 2 миллиона рублей.

Оперативники подозревают, что грабители проникли в дом Кайгородовых через соседский забор. Преступники отогнули железный лист и оказались на участке медиков. Чтобы не шуметь и не привлекать внимания, отжали раму окна на первом этаже и залезли в дом. Скорее всего Людмила уже спала, ее душегубы застали в кровати, связали и избили до смерти.

Прощание с Людмилой Кайгородовой, которая более 30 лет отдала медицине, спасая жизни людей, состоится 30 сентября в Искитиме.

Следователи СКР обращаются к жителям региона с просьбой оказать содействие в раскрытии данного преступления. Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах и лицах причастных к нападению на дом главного врача просьба сообщить по телефону 8(383)203-57-39.

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