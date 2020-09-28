Пропали деньги, золото и шубы: грабители убили жену главврача больницы под Новосибирском

На Людмилу Кайгородову напали, когда мужа не было дома. Фото: соцсети.

Трагедия произошла 27 сентября в Искитиме: жену главврача искитимской районной больницы Алексея Кайгородова убили в собственном доме. Тело умершей женщины обнаружил муж, который вернулся с охоты.

- Это убийство сопряженное с разбоем, - рассказал КП-Новосибирск источник близкий к следствию. – Преступники проникли в дом через окно на первом этаже, увидели женщину и связали ее. Возможно, она им рассказала, где хранятся деньги и материальные ценности. Но оставлять свидетеля преступления они не стали. Никаких пыток не было.

Предположительно Людмила Кайгородова погибла от ножевого ранения, но точную причину смерти сейчас устанавливают эксперты.

Из дома главного врача преступники вынесли золото, дорогую верхнюю одежду и наличку - какую именно сумму, пока неизвестно.

- По данному факту следователями СКР возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательной базы, - прокомментировала старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

В настоящее время устанавливается сколько было преступников, их приметы и точный материальный ущерб. Супруг погибшей сейчас в шоке: он не может провести ревизию в доме и точно сказать, что было украдено.

Коллеги Людмилы Кайгородовой строят свои версии, что могло случиться в доме:

- Людмила Кайгородова проработала 37 лет врачом-кардиологом. Награждена знаком отличника здравоохранения. Была очень доброжелательной и отзывчивой женщиной, ушла на пенсию 4 года назад, - рассказал коллега погибшей Юрий Усенков. – Да, семья жила в большом доме, но без особого шика. Возможно, что грабители позарились именно на дом, думая, что там много можно украсть.

Оперативники проводят дворовый обход во всем жилмасиве «Набережный», где находится дом главврача. Возможно, что убийцы попали на видео камер наблюдения при въезде на закрытую территорию, на самом доме, где произошла трагедия, камер не установлено.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

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