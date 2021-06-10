Матери, дети которой ели окурки, могут вернуть шестерых сыновей и дочку

Дети жили в ужасных условиях. Фото: предоставлено Татьяной Осадчей.

История 41-летней Ирины* из села Долгово Тогучинского района облетела все новосибирские СМИ. Напомним, у нее изъяли семерых детей после скандального поста общественницы Татьяны Осадчей. На видео, которое опубликовала Татьяна, видно, что в доме бардак, дети спят на обгоревшем диване, они чумазые и голодные. А в одном из кадров маленький мальчик ест окурок и пьет воду с плиты.

Как только эти кадры разошлись по соцсетям, опека нагрянула к Ирине: пятерых детей отправили в детдом, одного сына с серьезными неврологическими нарушениями - на лечение, а парня-девятиклассника - к родственникам, у него впереди экзамены и ему нельзя было менять школу.

В четверг, 10 июня, состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Тогучинского района, где определили судьбу Ирины и ее детей. Чиновники, несмотря на поднявшиеся в соцсетях споры, дали матери шанс исправиться.

- Мы считаем, что семья ресурсная, и будем продолжать ей всячески помогать. Три месяца дети будут находиться в реабилитационном центре, за это время Ирина должна создать условия, чтобы дети могли вернуться домой, - пояснила КП-Новосибирск Людмила Ожеред, заместитель главы администрации, председатель КДНиЗП Тогучинского района Новосибирской области. - На данный момент родительских прав она не лишена.

На комиссии Ирина плакала, очень переживала за детей, и ей дали последнюю возможность их вернуть. Первое условие, которое поставила опека: навести порядок в доме. Учитывая, что дети спали на обгоревшем диване, а по углам валялся хлам, явно потребуется не один день. Кстати, полиция, которая недавно нагрянула к Ирине, уверяет: сейчас в доме такого беспорядка, как на видео, уже нет.

Второе условие - обеспечить место, где дети будут мыться.

- К Ирине приедут сотрудники соцзащиты, и они вместе решат, что проще сделать - восстановить баню или сделать душ и оборудовать слив, - объясняют чиновники.

И третий момент - нужно отремонтировать печь, которая того и гляди развалится. Никто не хочет, чтобы дети жили в холоде или чтобы случилось ЧП - ранее односельчане рассказывали, что малыши несколько раз чуть не подожгли дом - видимо, грелись. И если в течение трех месяцев Ирина выполнит все условия, то детей ей вернут.

А что же сама Ирина? С журналистами она не общается, как и с родственниками, которые сняли скандальное видео и передали его общественнице.

- Они разругались прямо на комиссии, винили во всем друг друга, - вздыхают местные. - Хотя всем о детях надо думать сейчас…

Получится ли у Ирины выполнить все условия и доказать, что она сможет заботиться о детях, станет ясно в конце августа. Если она выполнит все требования опеки, то сможет сама отвести сыновей и дочку в школу.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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