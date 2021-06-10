Последние новости Новосибирска на 10 мая 2021 года: вакцина помогает мужчинам зачать детей, в МВД прокомментировали фейковое видео с СОБРом

Видео оказалось фейковым. Фото: Алена МАРТЫНОВА/стоп-кадр из видео

Мы собрали последние новости Новосибирска на 10 мая 2021 года: обо всем самом важном - в нашей подборке

ВАКЦИНА ПОМОЖЕТ МУЖЧИНАМ ЗАЧАТЬ ДЕТЕЙ

Ученые Центра генетических ресурсов ИЦиГ СО РАН взялись доказать, что от вакцинам надо радоваться. Особенно это касается мужчин. Благодаря прививкам им проще зачать детей. Ученые проверили это на мышах. Когда самцу сделали прививку, то у него активно вырабатывался тестостерон. Этот гормон повышал его активность, в том числе и фертильность, то есть сперматозоиды становились более активными.

В МВД ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ВИДЕО, ГДЕ ЯКОБЫ УЧАСТВУЮТ БОЙЦЫ НОВОСИБИРСКОГО СОБР

В некоторых азербайджанских СМИ распространили видео о том, что якобы представители их диаспоры попытались отомстить выпущенному из СИЗО инспектору Александру Гусеву. Только их попытки жестко пресекли бойцы СОБР и во время задержания произошло еще одно убийство. Как оказалось, видео — фейковое.

— Представленная на видео информация не соответствует действительности, — уточнили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

НОВОСИБИРСКАЯ БЛОГЕРША СДЕЛАЛА ПОДАРОК УБОРЩИЦЕ СВОЕГО ПОДЪЕЗДА

27-летняя блогерша Анастасия Иванцова сделала подарок уборщице из своего подъезда. Девушка отправилась в хозяйственный магазин и купила новую швабру, ведро, чистящие средства — то, что обязательно пригодится. А еще — добавила дорогие духи, браслет и 10 тысяч рублей наличными. О своем подарке блогер рассказала в своем «Инстаграм».

12-ЛЕТНЕГО ПАРНЯ С ДЦП ЗАТРАВИЛИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

У 12-летнего Кирилла из Чанов Новосибирской области - ДЦП. Мама мальчика создала группу в социальных сетях, чтобы рассказывать о жизни сына. Она и не предполагала, что это может сыграть с ней злую шутку. Кто-то взял фото Кирилла из группы и начал активно травить мальчика в социальных сетях. Женщина обратилась за помощью в полицию.

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Ролик активно распространяют в соцсетях, а некоторые азербайджанские СМИ называют эти кадры «беспределом». Никто даже не стал вникать, что это видео — фейк и снято совсем в другой стране (подробности)

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