«Не поверила, что это для нее»: новосибирская блогерша отблагодарила уборщицу своего подъезда трогательным подарком

Настя сделала свой презент тайно. Фото: www.instagram.com/aneistazzzi

27-летняя Анастасия Иванцова - популярный блогер под ником aneistazzzi, у которой в Инстаграме 1,7 миллиона подписчиков. Недавно девушка переехала в новый дом в Новосибирске и удивилась, насколько там чистый подъезд. А потом увидела, кто каждый день наводит там порядок.

- Этой женщине около 50 лет, она мигрантка, работает за копейки, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия. - Все, что у нее с собой было, это старенькая швабра, такое же старое ведро, тряпки, пакеты. Но она не жаловалась ни на что, просто убирала подъезд.

Настя постеснялась приставать к женщине с расспросами, но решила помочь, хотя даже имени ее не знает. Девушка отправилась в хозяйственный магазин и купила новую швабру, ведро, чистящие средства - то, что обязательно пригодится. А еще - добавила дорогие духи, браслет и 10 тысяч рублей наличными. Все это она оставила в подъезде в пакете и положила туда записку с благодарностями:

- Спасибо вам за самый чистый подъезд на земле!

От кого именно подарок, Настя писать не стала.

- Не хочу, чтобы при виде меня эта женщина как-то переживала, - признается девушка. - Она очень скромная: когда первый раз увидела мой подарок, то даже не притронулась к нему. Видимо, подумала, что он не для нее. Тогда я обратилась к старшей по дому, чтобы она объяснила, что уборщица может все забрать.

О своем подарке блогер рассказала в сторис, но не все подписчики ее поддержали. Некоторые начали обсуждать, мол, и ведерко можно было подороже купить, и вообще зачем это все надо…

- Я специально посмотрела, чем пользуется наша уборщица, с чем ей удобно. И купила то, что она точно будет использовать. Не всегда то, что дороже, - лучше, - отвечает хейтерам Настя. - А насчет того, почему я решила помочь… Я сама, когда была подростком, подрабатывала уборщицей: мыла лестницы в коттедже и зарабатывала себе на шоколадки. И я знаю, насколько это тяжелый труд. И его надо ценить!

Настя решила взять над уборщицей тайное шефство.

- Буду каждый месяц обновлять инвентарь и платить от себя 10 тысяч рублей, - говорит Настя. - Хочу, чтобы она почувствовала себя женщиной: могла принарядиться, купить вкусные продукты детям.

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