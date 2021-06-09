Неожиданный эффект вакцины - мужчинам проще зачать детей: доказано на мышах

У привитых мышей потомства было на треть больше. Фото: Алена МАРТЫНОВА

О вакцинах сейчас не говорит только ленивый, причем многие прививок боятся. А ученые Центра генетических ресурсов ИЦиГ СО РАН взялись доказать, что вакцинам надо радоваться. Особенно это касается мужчин. И как минимум один повод для этого есть: благодаря прививкам сильной половине проще зачать детей.

САМКИ ЖАЛЕЛИ И СПАРИВАЛИСЬ

- Свой эксперимент мы ставили на мышах, - рассказал КП-Новосибирск профессор, доктор биологических наук Михаил Мошкин, руководитель Центра генетических ресурсов ИЦиГ СО РАН. - Принцип действия всех вакцин одинаков: в организм вводятся инородные молекулы, чьей молекулярной массы достаточно, чтобы получить ответ от иммунной системы человека. Какие-то конкретные вакцины мы не тестировали, а взяли специальный белок -гемоцианин, полученный от моллюсков. Он используется в лабораториях для проведения экспериментов над иммунной системой.

В основе вакцинации лежит схожий процесс: в организм попадает чужеродный белок. Поэтому ученые предположили, что гемоцианин даст примерно такие же реакции, как если бы ввели вакцину.

Первыми подопытными стали мыши-самцы, именно им ввели это вещество. Оно ожидаемо заставило иммунитет отреагировать: грызуны хворали, у них повышалась температура - в общем, почти те же симптомы, которые описывают пациенты, которые прививаются от ковида.

- Окружающие сородичи, которых мы не укололи, считали, что самец болен. И тогда срабатывал такой эффект: самки думали, что жить привитому самцу осталось недолго, жалели его и стремились с ним спариться, чтобы успеть продолжить род, - объясняет Михаил Павлович.

Самец, конечно, умирать не собирался, но сложившейся ситуацией охотно пользовался.

- Вакцинация влияла на гормональные процессы, поэтому у привитого самца усиленно вырабатывался тестостерон. Этот гормон повышал его активность, в том числе и фертильность, то есть сперматозоиды становились более активными, - продолжает Михаил Мошкин.

ПОТОМСТВА РОДИЛОСЬ БОЛЬШЕ

Еще больше ученые удивились последующему беби-буму у мышей. От привитых самцов родилось примерно на треть больше потомства, чем от тех, кому белок не вводили.

- Причем эмбрионы, зачатые вакцинированными самцами, оказались несколько крупнее, чем у контрольной группы, - отмечает Михаил Мошкин.

Другой любопытный момент: самки заботились о детенышах, рожденных от привитых самцов, куда тщательнее.

- Для самок мышей отказ выкармливать свое потомство - довольно обычное явление, но в отношении потомков вакцинированных самцов этого практически не происходило. Видимо, самки считали, что есть угроза для популяции, а потому значение потомства возрастает, - предполагает генетик.

Ученые сделали осторожный вывод: раз мышам вакцина с потомством помогает, то и у людей может быть аналогичный эффект. К тому же наблюдения давно показали, что народы, проживающие на территории с высоким разнообразием паразитарной нагрузки (включая вирусы и прочие патогены), имеют более высокий уровень рождаемости. По-видимому, это один из механизмов популяционной адаптации в ответ на внешнюю угрозу. И даже опубликовали свои выводы в научном журнале Reproduction.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Вирусологи к такому эксперименту относятся скептически.

- Белок гемоцианин не используется ни в одной из известных вакцин. И говорить о повышении фертильности преждевременно, - считает Александр Шестопалов, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ).

А вот иммунологи с выводами новосибирских ученых вполне согласны.

- Наша иммунная система задействована абсолютно во всех процессах, и если ее стимулировать, к примеру, введением вакцины, то она активирует и другие реакции в организме, - прокомментировал КП-Новосибирск Артем Стрельников, заместитель главного врача Клиники иммунопатологии Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии. - Уже сейчас при лечении бесплодия частью терапии являются иммуностимулирующие препараты, которые в комплексе с другими лекарствами помогают повысить мужскую фертильность. Так что заявление генетиков вполне обосновано. Однако эксперимент нужно продолжать и накапливать доказательную базу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.