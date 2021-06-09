Последние новости Новосибирска на 9 июня 2021 года: из детского лагеря вывезли отдыхающих из-за коронавируса, загорелся цех по производству стекол

В здании выбило все стекла. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 9 июня 2021 года: обо всем самом важном - в нашей подборке.

ИЗ ЛАГЕРЯ ВЫВЕЗЛИ АВТОБУС С ДЕТЬМИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Из детского лагеря «Чкаловец» на автобусе экстренно вывезли детей. Оказалось, во время смены у 13-летней девочки обнаружили коронавирус. Она с самого начала смены лежала в изоляторе с симптомами ОРВИ. Потом пебенка отвезли в город, сделали тест на COVID-19, и он оказался положительным. Детей, кто ехал с ней в одном автобусе на отдых, увезли из детского лагеря.

В НОВОСИБИРСКЕ ВСПЫХНУЛ ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТЕКЛА

Сгоревший цех по производству стекол находился на улице Плотинной. Как сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, 12 рабочих сами эвакуировались из горящего здания, но без жертв, увы, не обошлось -в пожаре погибла 30-летняя женщина-лаборант.

ПЛОВЕЦ И ГИМНАСТКА ВЛЮБИЛИСЬ ДРУГ В ДРУГА ИЗ-ЗА РЕКЛАМЫ В МЕТРО

Полина Нецветаева и Тимофей Фролов увидели друг друга на рекламных афишах. Сибирячка заметила фотографию парня, и девичье сердце екнуло. Полина нашла пловца в социальных сетях и ребята начали общаться. Подробности лав стори — в материале КП-Новосибирск.

НОВОСИБИРЕЦ УВЕРЕН, ЧТО СНЯЛ УБИЙЦУ, КОТОРОГО ИЩУТ 19-ЛЕТ

Сибиряк Александр Акимов уверен, что снял на видео убийцу ребенка, скрывающийся 19 лет. Напомним, 4 октября 2002 года 13-летняя девочка после концерта в честь Дня учителя возвращалась домой. Школьница дошла до своего подъезда, помахала рукой маме, которая смотрела в окно, но в квартиру так и не поднялась - ее убили в подъезде....

По словам Александра, мужчина, очень похожий на человека с ориентировки, по которой искали убийцу ребенка, позвонил ему в домофон. У того человека, как уверяет парень, такие же овал лица, глаза и нос.

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