Новосибирец уверен, что снял на видео убийцу школьницы, за которым следователи гоняются 19 лет

Тот самый незнакомец, который преследовал детей до подъезда. Фото: стоп-кадр.

Александр Акимов сам обратился в редакцию КП-Новосибирск: он прислал видео, на котором, как считает сибиряк, запечатлен убийца ребенка, скрывающийся 19 лет. Напомним, 4 октября 2002 года 13-летняя девочка после концерта в честь Дня учителя возвращалась домой. Школьница дошла до своего дома, помахала рукой маме, которая смотрела в окно, но в квартиру так и не поднялась. Родители нашли истекающую кровью девочку на лестничной площадке. Потом экспертиза установит, что перед расправой ее изнасиловали…

Найти убийц ребенка тогда так и не удалось. Следователи обратились за помощью к сибирякам и обнародовали ориентировки, и сейчас, возможно, появилась зацепка. На видео случайно попал человек, которого сибиряк считает очень похожим на мужчину с фоторобота.

- Сегодня около часа ночи в домофон моей квартиры позвонил странный человек. Нас с женой дома не было, но мы специально не выключили в квартире свет. Видимо, поэтому он нам и позвонил - думал, что не спим, - рассуждает Александр.

Новосибирец уверяет, что диалог с человеком получился крайне странным.

- У меня на телефоне установлена программа, благодаря которой я могу открывать домофон с мобильного и общаться с пришедшим человеком. Я этому мужчине ответил. Сначала он попросил открыть двери, а когда я спросил, из какой он квартиры, ухмыльнулся и замолчал, - описывает поведение незнакомца Александр.

Та самая ориентировка. Фото: Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

Новосибирца насторожил этот незнакомец, и он решил посмотреть на видео, что в тот момент происходило у подъезда.

- Оказалось, что прямо перед ним вошли подростки - трое мальчишек и две девочки. И он шел за ними по пятам, - говорит Александр. - Я нашел тех ребят, они подтвердили, что этот мужик преследовал их от остановки «Молодежная», поэтому они как можно быстрее старались попасть в подъезд.

Тогда сибиряк решил просмотреть сообщения в интернете: вдруг кто о нем писал или всплывут какие-то похожие случаи. Так и наткнулся на ориентировки на убийцу, скрывавшегося 19 лет.

- Он очень похож на того человека, который звонил мне в домофон: такой же овал лица, глаза, орлиный нос, - считает сибиряк.

Корреспонденты КП-Новосибирск передали видео правоохранителям и будут следить за ходом расследования.

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