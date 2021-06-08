«Девочка с первого дня была в изоляторе»: из новосибирского лагеря «Чкаловец» вывезли автобус детей из-за коронавируса

Лагерь на карантин не закрыли. Фото: chkalovets.ru

Сегодня, 8 июня, из детского лагеря «Чкаловец» на автобусе экстренно вывезли детей. Оказалось, во время смены у 13-летней девочки обнаружили коронавирус. Как ребенок умудрился подцепить вирус в лагере и что теперь делать родителям других ребят в материале КП-Новосибирск.

Первая смена в детском лагере «Чкаловец» стартовала 1 июня. Детей на автобусах завезли на территорию и расселили по корпусам.

— Эта девочка в самый первый день угодила в изолятор. У нее были признаки ОРВИ — кашель и температура. Ее маме сразу сообщили об этом и спросили, будет ли она забирать ребенка из лагеря. Она отказалась и заявила, что у нас же есть врачи, пусть и присматривают за ней, — рассказал КП-Новосибирск один из работников лагеря.

С каждым днем девочке становилось хуже. По словам работника лагеря, родителям выставили ультиматум: или они забирают ребенка сами, или же ее отвезут в город на скорой.

— Девочку наши врачи отвезли в город, и там уже ей сделали тест. Вчера, 7 июня, пришли результаты. Оказалось, что у нее коронавирус. Говорят, что вроде как у нее дома отчим болеет короной, а ее все равно в лагерь отправили, — рассказал наш собеседник.

Утром 30 детей, которые ехали с девочкой в одном автобусе отвезли в город и отдали родителям. Заболевшую девочку также передали родным. У некоторых отдыхающих взяли так же тесты на коронавирус.

— Ждем сейчас проверок с Роспотребнадзора. Хотя мы даже не представляем, как они будут проверять сейчас это все. У нас 700 человек на смене и мы продолжаем работать. Карантин никто не объявлял, — говорит работник лагеря.

ЗВОНОК В ЛАГЕРЬ

Либо деньги, либо другой заезд

КП-Новосибирск удалось дозвониться до заместителя директора лагеря «Чкаловец» Ольги Сергеевны. Она объяснила, что было предложено родителям:

— Мы поговорили со всеми родителями. У них есть два варианта или же вернуть деньги за путевку, или за наш счет их дети могут приехать уже на другую смену в наш лагерь.

ОФИЦИАЛЬНО

«Лагерь работает в штатном режиме»

В Министерстве труда и социального развития Новосибирской области дали официальный комментарий по вывезенным из лагеря детям:

— По решению Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области 30 детей, которые находились в контакте с заболевшим ребенком, были направлены домой. Администрацией лагеря проведена работа с родителями по вопросу возврата финансовых средств за приобретенные детские путевки, либо возможности переноса отдыха детей на другие смены в летний период. Все родители изъявили желание воспользоваться переносом времени отдыха на другие смены. В настоящий момент лагерь «Чкаловец» работает в штатном режиме, на его территории отдыхают 638 детей.

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