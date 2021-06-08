«Я увидела его фото и растаяла»: известный пловец и гимнастка влюбились друг в друга из-за рекламы в метро

Гимнастка увидела пловца на фото — он оказался почти «близнецом». Фото: Олег Наумов// Алексей Дряхлов //Татьяна @tsh.kit, предоставлены Полиной Нецветаевой

Новосибирская спортсменка Полина Нецветаева с детства грезила карьерой гимнастки, получала медали на всероссийских соревнованиях. Но в 18 лет мечты рухнули из-за травмы позвоночника. Сначала было больно даже ходить, потом девушка нашла в себе силы для танцев. А в любимом виде спорта стала тренером. Однажды Полина ехала в метро, увидела в вагоне фото Тимофея Фролова, чемпиона России по плаванию в ластах, и влюбилась. Подробности необычной лавстори — в материале КП-Новосибирск.

«МЫ ЗНАЛИ ДРУГ ДРУГА ТЫСЯЧИ ЛЕТ»

Полина Нецветаева всегда знала, что пойдет по стопам мамы, которая тоже занималась художественной гимнастикой. Смотрела выступления Алины Кабаевой, Евгении Канаевой, Инны Чащиной. Вот только тренеры не верили в девочку и твердили: «Ну куда тебе! У тебя спина не гибкая. Нет данных». Полина не отчаивалась, тренировалась годами. В конце концов ее заметили и взяли в сборную Омской области. Были и чемпионаты России, и медали, но коварная травма в 18 лет вынудила уйти из большого спорта.

— У меня стало защемлять позвоночный диск, и было больно даже ходить на тренировки. Врачи сказали, что это из-за гимнастики. Оказалось, я генетически не подхожу для этого вида спорта. Для меня это было самым тяжелым известием: моя мечта разбилась. Пришлось вернуться в Новосибирск и стать детским тренером, — рассказала КП-Новосибирск Полина Нецветаева.

Полина выступала на Всероссийских соревнованиях, но из-за травмы покинула спорт. Фото: Ильи Буянова, предоставлено Полиной Нецветаевой

Однажды молодую спортсменку позвали на фотосессию проекта «Герои с нашего двора», чтобы использовать ее снимок для социальной рекламы — разместить на билборде. А на обратном пути Полина зашла в вагон метро, и так совпало, что он был обклеен рекламой из этого же проекта. Полина заметила фотографию молодого парня — Тимофея Фролова. В 18 лет спортсмен уже выступал за сборную России, привез медаль с чемпионата мира по плаванию в ластах. А самое удивительное — родился с Полиной в один день. Девичье сердце екнуло, и она решила: это судьба

— Я увидела его фото и растаяла. Первая мысль была: правда ли в жизни он такой же красивый, как в рекламе? В тот же вечер я нашла Тимофея в Инстаграме, пролайкала его фото. Через два часа он написал мне, поблагодарил за лайки, и мы созвонились. Болтали обо всем до глубокой ночи, у меня такое впервые. Когда человека вживую не видела, но в разговоре казалось, будто мы знали друг друга тысячи лет. На следующий день мы созвонились опять и опять, — вспоминает Полина.

Тимофей Фролов (слева) все время посвящал учебе в НГУ и спорту, откладывая личную жизнь на потом. Фото: предоставлено Полиной Нецветаевой

«ПОДРУГИ МЕНЯ ЗАМУЧИЛИ»

Тимофей оказался добрым и вежливым парнем. Не только спортсменом, но и студентом, учащимся на геофизическом факультете НГУ. Конечно, у накачанного пловца с медалями были поклонницы, и не одна! Но и Полина не промах. Так что ревновали друг друга оба. Но все сомнения погасили снежные трассы горнолыжного курорта Шерегеш, куда Тимофей пригласил Полину на каникулах. И он, и она — неугомонные любители активного отдыха, далекие от домоседства. Зимой катались на катке, а когда сошел снег, стали колесить по ночному городу на мотоциклах.

— Планы у нас серьезные, подозреваю — скоро нас ждет помолвка. Будущие свекр и свекровь меня сразу приняли, оказалось — девятилетняя сестра Тимофея занимается гимнастикой, я даже судила ее выступления на соревнованиях! Сплошные совпадения. Подруги меня замучили: где найти себе такого же парня, как Тимофей? Постоянно звонят и показывают холостяков, как будто я из шоу «Давай поженимся!», — смеется Полина.

Оказалось, что влюбленные родились в один день с разницей в час. Фото: Татьяна @tsh.kit, предоставлены Полиной Нецветаевой

— Мы родились в один день 16 апреля 2001 года и, как выяснилось позже, примерно в одно время — около 3-4 часов ночи. Оказалось, что у нас очень схожие вкусы в музыке, кино, стиле одежды, даже привычки одни на двоих, — сам удивляется необычной истории знакомства Тимофей Фролов. — И никогда не писал незнакомкам сам, но тут сработала интуиция. А потом увидел в профиле Полины фото с баннером «Герои с нашего двора», как было у меня. И тогда уже ни минуты не колеблясь написал. Я ведь раньше не верил в любовь с первого взгляда, а теперь испытал ее сам!

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