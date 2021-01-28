«Из России с любовью»: бразильский писатель уехал из Рио-де-Жанейро в холодную Сибирь ради невесты

Мужчина в расцвете сил бросил солнечную Бразилию ради сибирячки. Фото: Личный архив

Бразильский риэлтор Цезарь Дантас жил в тропическом раю: квартира в Рио-де-Жанейро, серфинг на знаменитом пляже Копакабана и яркий карнавал на улицах. А теперь мужчина стал русским писателем и наслаждается сибирскими радостями: ныряет в ледяную прорубь и гуляет по лесу Академгородка в 40-градусный мороз. Знакомые из Бразилии только пальцем у виска крутят, ведь для них далекая Сибирь как ссылка или сюжеты из фильма-катастрофы. Соотечественники Цезаря недоумевают, как он осмелился в 58 лет поехать на чужбину, даже не зная языка этой страны, поступить в университет, жениться на русской и мечтать получить новое гражданство. Что за приключения на старости лет? Сам Цезарь объясняет: «Сердцу не прикажешь».

Бразилец раздевается и ныряет в снег — даже сибиряки в шоке. Фото: Личный архив

«ВСТРЕТИЛИСЬ В АЭРОПОРТУ»

— Моя первая настоящая любовь случилась в 18 лет. Это была девушка из русской семьи, она жила в Бразилии, и мы встречались около четырех лет. С тех пор я начал узнавать Россию через любовь. Россияне очень сентиментальны, хотя мировые СМИ часто говорят обратное и называют их холодными и бесчувственными людьми. Это неправда! Просто почитайте русскую литературу, познакомьтесь с искусством, кино, театром... Благодаря моим русским друзьям и их рассказам я, можно сказать, всю жизнь шел к тому, чтобы приехать в Россию, жениться на русской и быть здесь, — рассказал КП-Новосибирск Цезарь Дантас.

Три года назад Цезарь познакомился по интернету с сибирячкой Татьяной из Академгородка. Обоим уже за 50 лет, за плечами у каждого неудачные браки, разводы и дети. Сперва новые знакомые даже скрывали друг от друга место жительства: бразилец якобы писал из Стокгольма, а Татьяна — из Таллина. Усложняло контакт и то, что они плохо знали английский и в основном переписывались, либо помогали друг другу жестами.

— В первый раз я встретился с Татьяной в аэропорту. Мы просто увидели друг друга, но речи о том, чтобы сразу жить вместе, не шло. Но с тех пор я приложил все усилия, чтобы быть с ней. Потом я стал прилетать в Россию и даже поступил на курсы русского языка в НГУ, чтобы у нас было время узнать друг друга получше. Вместе с Татьяной мы много путешествовали — ездили в Питер, Москву и Томск. Год назад поженились и теперь вместе навсегда. Если говорить о дальнейших планах, то я не ясновидящий и не волшебник. Но если в отношениях есть «завтра», то это всегда хороший ответ, — признался Цезарь Дантас.

Влюбленные не стали играть свадьбу, выбрав романтическую поездку. Фото: Личный архив

Пышную свадьбу играть не стали — расписались в загсе и скромно посидели со знакомыми. Иностранец переживает только об одном: ему нужно учить русский язык, а у него мало друзей и подруг. Цезарь опасается, что дружба между мужчиной и женщиной в России всегда вызывает слухи и ревность. А вот если в Бразилии у женатого мужчины много подруг-женщин, никто не ревнует. Татьяна признает: быть замужем за мачо непросто.

— Это наш первый официальный брак, у обоих за плечами два неофициальных. У него осталось в Бразилии двое детей и у меня двое от предыдущего брака. Эта романтичная история не такая идеальная в реальности — было много сложных моментов. Все как в бразильском сериале. Но он харизматичен, честен и талантлив, может написать поэму прямо на салфетке в ресторане. И не морозится, — говорит Татьяна.

Стройный серфер и после 50 лет пользовался популярностью у бразильянок. Но выбрал русскую женщину Фото: Личный архив

РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ ОЧЕНЬ РОМАНТИЧНЫ

Сибирь стала для бразильца настоящим испытанием. В Академгородке он будто бы попал в машину времени с научными институтами, хрущевками и высокими технологиями. Полюбил русскую зиму настолько, что стал гулять в 40-градусный мороз. Даже нырял в прорубь на морозе, чем сильно удивил спасателей МАСС. И сел писать книгу о приключениях бразильского детектива в России, уже вторую по счету.

— Мой роман называется «Жано и Большая семерка». Это будет книга о приключениях и геополитике. Главный герой — смесь Эркюля Пуаро и агента 007 — противостоит могущественной организации из семи глав правящих миром кланов, которые пытаются остановить рост Китая. Они создают новый аналог коронавируса, и детектив Жано наряду с Россией и другими международными силами должен будет предотвратить катастрофу. Президент Путин также противостоит «семерке» и через гендиректора ФСБ помогает детективу и мировым спецслужбам. Это роман на тему глобализации и геополитики в современном мире. Ну и конечно, в книге детектив Жано — великий покоритель красивых женщин, — описал будущий бестселлер Цезарь Дантас.

Бывшая требовала от писателя и поэта стать богачом, а Татьяна поддержала в погоне за мечтой. Фото: Личный архив

К слову, бразилец уверен, что чемпионат мира по футболу в 2018 году позволил сломать стереотипы о России и русских. Многие бразильцы переехали на другой континент и женились на русских девушках. Устали от феминизма и толерантности, считает иностранец.

— Русские женщины очень сентиментальны и романтичны. Ну и конечно, темпераментны. Они сладки, как мед, однако могут стать чистейшей сталью в моменты раздражения, и тогда с ними лучше не спорить. Мне нравится, что здесь до сих пор существует понятие семьи, брака и давних традиций. Смешно звучит, но в Бразилии сейчас становится трудно даже быть мужчиной. С новым мировым порядком брак обесценивается, женщины имеют всю власть в своих руках. Концепция семьи уступает индивидуальности. А секс, который возможен между всеми подряд, кладет конец величайшей традиции расы людей. Непонятно, что есть мужское, а что — женское, — делится своими наблюдениями Цезарь Дантас. — В России традиции пока сохраняются, для меня это важно. Жаль, что интернет и новое поколение уже постепенно меняют положение дел.

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