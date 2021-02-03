«В какао кидают сыр и не зовут фотографа на свадьбу»: 5 фактов о латиноамериканцах, которые вам никогда не расскажет туристический гид

Семья 9 лет жила в Колумбии. Фото: личный архив героя

Надежде Валенсии 34 года, 9 из них она прожила в Колумбии. До этого она знала об этой стране совсем немного: что она находится в Южной Америке, там вечное лето и назвали ее в честь путешественника Христофора Колумба. Но именно там женщина нашла свое личное счастье, встретила свою любовь — Агавика Валенсию. Специально для КП-Новосибирск сибирячка рассказала о местных эталонах красоты и чем вообще живут и дышат латиноамериканцы.

Эталон красоты - большая грудь и тонкая талия. Фото: личный архив героя.

«ЛЮБЯТ ПЫШНЫЕ ФОРМЫ И МИНИ-ЮБКИ»

— Не знаю, почему я понравилась своему мужу, ведь я не очень-то вписываюсь в местные идеалы. Эталон женской красоты — это большая грудь, большая попа и очень тонкая талия. Многие даже специально делают пластические операции, чтобы увеличить себе одну из частей тела или убрать лишние килограммы.

Под стиль одежды местных подстроиться почти невозможно. Это зависит от региона. К примеру, в Боготе (столица Колумбии. — Ред.), где мы с Агавиком познакомились, местные жительницы одеваются в стиле магазина Zara. Например, носят легкое пальто, высокие кожаные сапоги, джинсы. Ведь там периодически идут дожди и бывает прохладно. А представительница города Медельин (второй по значимости город в Колумбии. — Ред.) выберет для себя откровенный наряд. Девушки носят одежду с глубоким декольте, чтобы подчеркнуть все свои прелести, и мини-юбку или облегающие джинсы. Смотря на это, всегда можно понять, из какого города приехал человек.

Мужчины-колумбийцы обычно всегда гладко выбриты. Моды на бороды нет. Мой муж в России наслаждается тем, что у нас это популярно.

Агавик показывал Наде разные достопримечательности в разных городах. Фото: личный архив героя.

«ОСЫПАЮТ КОМПЛИМЕНТАМИ И ЗАГОВАРИВАЮТ ЗУБЫ»

— Не могу сказать, что колумбийцы — очень романтичный народ. Они больше экспрессивные — любят осыпать даму комплиментами, заговаривать зубы, писать сотни сообщений. А вот для романтических действий они слегка ленивые. Хотя мой муж стал исключением из правила. Он регулярно звал меня на свидания: мы ездили за город на мотоцикле, он показывал мне местные достопримечательности, рассказывал историю. Помню, ходили в клуб на танцы.

Вскоре настал час X — знакомство с родителями. Я даже не волновалась перед этой встречей. Колумбийцы — очень простые и добродушные люди. Его мама и отец приняли меня как родную. Мы и с сестрой Агавика быстро сдружились, стали лучшими подружками.

Колумбийцы вообще хорошо относятся к русским. Они любят иностранцев, для них это экзотика. А уж если турист — блондин с голубыми глазами и светлой кожей, то он точно привлечет к себе кучу взглядов и внимания.

Пара расписалась в Новосибирске. Фото: личный архив героя.

БЕДНЫЕ — В РЕСТОРАН, БОГАТЫЕ — В ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

— Свадьбу мы сыграли в январе 2015 года в Новосибирске. Меня очень поразило различие традиций в России и Колумбии. У нас это целая индустрия — банкетные залы, тамада, разные программы, фотографы, а в Колумбии все проще. В основном бракосочетания проводятся в церкви. Только есть одно условие — невеста и жених должны быть католиками. Церковь должна быть шикарная, прямо как в голливудских фильмах. А после церемонии едут отмечать. Именно в этот момент происходит деление по классам. Если люди живут небогато, то для праздника выбирают скромный ресторанчик. Те, кому позволяют финансы, арендуют дачу или везут гостей в свой загородный дом. Никакой программы нет — все только пьют и едят. Фотографов и видеографов не зовут. Все очень банально до невозможности. Нет такого, как в России, где принято устраивать в день свадьбы грандиозные фотосессии.

Надежда научилась готовить национальные блюда Колумбии. Фото: личный архив героя.

«ОНИ ПЬЮТ ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД С СЫРОМ»

— Мы с мужем — вегетарианцы, и в России для нас слишком скудный выбор еды. В Колумбии с этим было намного проще.

Я готовила патаконы, это расплющенный банан. Он обжаривается в масле и подается как добавка к обеду или ужину. В нашем рационе обязательно была чечевица с картошкой и луком, ну и без бобовых не обойтись. Очень сытной едой считается бандеха паитса — огромная тарелка, наполненная фасолью, рисом, жареным бананом, яичницей. Можно добавить ломтик свежего авокадо. Это традиционное блюдо и готовится с мясом, но мы вегетарианцы, поэтому пришлось немного изменить рецепт.

За время жизни в Колумбии я освоила почти всю национальную кухню, но одно блюдо мне так и не удалось вкусно и правильно приготовить. Пыталась сделать кокосовый рис, который пользуется огромной популярностью в городе Картахена (пятый по величине город в Колумбии. — Ред.). Сколько ни старалась, все без толку.

Еще один интересный факт: колумбийцы пьют горячий шоколад и кидают туда кусочки сыра. Я его могу сравнить по вкусу с нашим адыгейским или моцареллой. Они кидают в кружку кусочки сыра и, пока пьют, достают его со дна ложкой.

На 8 марта не принято дарить цветы. Фото: личный архив героя.

«НА 8 МАРТА НЕ ДАРЯТ ЦВЕТЫ»

— Чем дольше я жила в Колумбии, тем больше удивлялась традициям этого государства. Колумбия — католическая страна, и почти все праздники основываются на библейских. Самый важный и главный праздник для колумбийцев — 24 декабря, Сочельник. За 9 дней, то есть с 16 по 24 декабря, принято ходить друг к другу в гости. Колумбийцы поют песни, читают молитвы. На каждый день она своя, особенная. Хозяева дома готовят буньюэлос (пончики. — Ред.) или натилью (желе на кукурузной муке. — Ред.). Из напитков на столе обязательно красное вино или панела (безалкогольный напиток на основе тростникового сахара. — Ред.).

А вот что меня удивило, так это то, что на 8 Марта там не принято дарить женщинам цветы! Вместо этого в качестве презента могут преподнести мягкую игрушку, конфеты, шоколад. Пришлось объяснять мужу, что в России есть такая традиция и я все-таки жду букета.

P. S. С декабря 2019 года мы живем в Новосибирске. Моему супругу приходится изучать русский язык, историю и жить по новым правилам. Агавик безумно любит российскую историю, Распутина и не понимает некоторые наши блюда. Например, ненавидит борщ. А вот сибирские холода, кстати, пришлись ему по душе.

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