«Русских жен называют джекпотом»: откровения сибирячки, которая вышла замуж за филиппинца и уехала в ОАЭ

40-летний холостяк Льюис наконец нашел невесту в России. Фото: предоставлены Евгенией Гицис

Сибирячка Евгения Гицис вышла замуж за филиппинца Льюиса де Меса. Молодые люди нашли друг друга в Тиндере. Всего за пару свиданий иностранец покорил сердце русской красавицы улыбкой и восточными сказками. Это была любовь с первого взгляда. К тому же жених оказался успешным дизайнером с хорошей работой в крупном холдинге в Абу-Даби. Он практически сразу предложил Евгении руку и сердце, а также переезд в самую богатую страну мира. Девушка согласилась. Как сложилась жизнь сибирячки за границей и что лучше знать о мужьях-филиппинцах заранее — в материале КП-Новосибирск.

НАС СВЕЛ ТИНДЕР

Год назад Евгения даже не представляла, что свяжет свою жизнь с иностранцем и уедет далеко от привычных сибирских морозов. А началось все со случайного знакомства в Тиндере на Рождество. Филиппинец Льюис оказался настоящим подарком — веселый, открытый и обеспеченный.

— Наше первое свидание прошло в новосибирском баре, и Льюис мне сразу сказал: «Давай будем предельно честны друг с другом». Мы провели вместе новогодние праздники, и я познакомила его с родителями. Мой папа — военнослужащий, поначалу он был в шоке и не хотел выдавать меня замуж за иностранца. Но потом погуглил про Филиппины. Оказывается, в этой католической стране запрещены разводы, брак заключается на всю жизнь. Такое жесткое правило действует только там и в Ватикане, и это, конечно, очень понравилось моему отцу, — рассказала КП-Новосибирск Евгения Гицис.

Парочка познакомилась под Рождество и вскоре переехала в Абу-Даби. Фото: предоставлено Евгенией Гицис

Конфетно-букетный период надолго не затянулся. Осенью влюбленные отправились отдыхать на Алтай. Там Льюис подарил девушке снежок, спрятав в него кольцо с бриллиантом. От такого романтичного предложения Евгения растаяла.

«ЖЕНИЛИСЬ ВТРОЕМ»

Евгения предложила расписаться в Новосибирске, так как Филиппины были закрыты на карантин. Пышной свадьбы не получилось, но зато приезд жениха в Сибирь был полон приключений и запомнился невесте надолго.

— Я приехала в Толмачево, стою в зоне ожидания с цветами, а его все нет. Телефон не отвечает, мне уже стало не по себе. Тут ко мне подошел сотрудник аэропорта и спросил: «Вы говорите на английском?» Мы пошли в комнату досмотра, а там сидел мой Льюис. Оказалось, что пограничники не знали, как спросить: «У вас есть обратный билет?» — и из-за этого продержали его целый час, не выпуская в город, — вспоминает Евгения Гицис. — Зато работники новосибирского загса оказались очень милыми. Женились мы втроем: я, Льюис и переводчик. Мне кажется, мы с мужем очень похожи. У меня две сестры, у Льюиса два брата — мы из многодетных семей, и это нас объединяет.

Молодожены готовы вернуться в Россию, вед в ОАЭ всем приезжим не дают гражданства. Фото: предоставлено Евгенией Гицис

НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛА НА УЛИЦЕ ПЬЯНЫХ

Иностранный жених перевез сибирячку в Абу-Даби, столицу ОАЭ. Это самый дорогой город мира, но Льюис там уже как рыба в воде. Он прожил там целых 20 лет. Так мечта Евгении иметь домашний очаг почти сбылась.

— Филиппинцы — люди, ориентированные на семью, друзей и семейные праздники. Это нас и сблизило. Мы оба из многодетных семей — три русские сестры и три филлипинских сына. Оба далеки от предрассудков, но живем как традиционная семья. Льюис сейчас основной добытчик, я люблю заниматься домом, украшать его, делать более комфортным. Но я не смогу всегда быть домохозяйкой — уже полгода учу арабский язык и ищу работу, — призналась Евгения.

Иностранец был удивлен суровыми новосибирскими продавщицами. Фото: предоставлены Евгенией Гицис

Сибирячка была поражена, насколько безопасно в Эмиратах ходить по улицам. Даже утерянный на парковке кошелек нашла вечером там же в целости и сохранности. Евгения ни разу не видела пьяных жителей, разгуливающих по улицам, потому что с алкоголем в этой стране очень строго. Это было приятным открытием. А вот климат сибирячку поначалу шокировал. В Арабских Эмиратах температура летом поднимается до +50, и тогда люди сидят дома, в офисах или в моллах поближе к кондиционерам. А еще там совсем нет центрального отопления. Поэтому зимой при +12 в квартире приходится мерзнуть.

— Цены на жилье здесь в 2 — 3 раза выше российских, а вот продукты не намного дороже, но все они хорошего качества. Морковь стоит 100 — 150 рублей за килограмм на наши деньги, бананы — столько же. А вот гречка на вес золота: по 400 рублей за килограмм! В Абу-Даби тысячи туристов, но в части современных технологий страна во многом далека от нас. У них еще в ходу банковские чеки, которые потом надо обналичивать. И онлайн-оплаты и переводы не настолько популярны, как у нас, — говорит сибирячка.

Влюбленных объединило уважение к семейным ценностям и зрелость. Фото: предоставлено Евгенией Гицис

НИКАКИХ СЕКРЕТОВ

Жизнь с филиппинцем оказалось для русской девушки тем еще испытанием. Несмотря на то, что муж старше Жени на 10 лет, ей часто приходится учить его, как ребенка. Например, держать язык за зубами.

— Филиппинцы настолько открытые люди, что вообще не умеют хранить никаких секретов. Расскажут все даже кассиру в супермаркете. Льюис всех посвятил в историю нашего знакомства. Это даже не сор из избы, а просто лишние подробности для посторонних ушей. Мне порой казалось, что его друзья знают все, даже когда он чистил зубы. Пришлось учить Льюиса соблюдать границы отношений и не рассказывать всем личные моменты. В Эмиратах, кстати, очень восхищаются девушками из России. Меня тут называют «русским джекпотом», а муж очень гордится моими национальными корнями, — добавила Евгения.

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