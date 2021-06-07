Гаишник, случайно застреливший 19-летнего парня под Новосибирском, не вернется на работу

Полицейский сейчас находится под подпиской о невыезде. Фото: стоп-кадр.

Новый поворот в истории инспектора ДПС Александра Гусева произошел благодаря главе СК Александру Бастрыкину. Напомним, после того, как полицейский случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдулаеву, его арестовали на два месяца. Но спустя четыре дня гаишника освободили из-под стражи.

- По поручению председателя Следственного комитета России следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в ГУ СК РФ.

Адвокат Михаил Спиридонов объяснил, как именно по закону меняли меру пресечения инспектору ДПС:

- Согласно пункту 3 части 1 статьи 39 УПК РФ руководитель следственного органа уполномочен давать следователю указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения. Председатель СК РФ является вышестоящим руководителем следственного органа в системе СК РФ. Соответственно, он вправе давать обязательные к исполнению указания, в том числе об изменении меры пресечения в порядке статьи 110 УПК РФ, согласно которой следователь вправе изменить меру пресечения. Данное решение может выглядеть на практике как письменные указания в порядке статьи 39 УПК РФ, в которых будет указано, что именно надлежит выполнить следователю.

Юрий Голубицкий, адвокат Александра Гусева, коротко комментирует освобождение своего подзащитного:

- Пока ни о каком возвращении Александра на службу речи не идет. Он находится под подпиской о невыезде, не может уезжать куда-то, не уведомив об этом следователей. Но в данный момент у него такой необходимости и нет.

Однако если инспектор ДПС сейчас находится вместе с близкими, то друзья погибшего Векила, которые были с ним в момент выстрела, оказались под арестом. Такую меру пресечения избрали в Центральном районном суде Новосибирска Илькину Исмаилову и Руслану Курбанову. Их обвиняют сразу по двум уголовным статьям: «Применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов» и «Оскорбление представителя власти». Она находиться под стражей до 4 августа 2021 года.

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