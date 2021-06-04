«Это видео уже не актуально»: слова жены полицейского, застрелившего нарушителя, опровергли в полиции

Жена полицейского, случайно застрелившего 19-летнего парня при задержании, попросила о защите. Фото: стоп-кадр

Жена новосибирского инспектора ДПС Александра Гусева записала видеообращение, в котором говорит о том, что в ее адрес поступают угрозы, и она просит защиты. Ролик вирусом распространяется в соцсети.

— В адрес меня, моих родных и близких, моей семьи, моих детей, поступали угрозы. Поэтому прошу помощи, чтобы защитили нас и моего мужа от любых посягательств на жизнь, здоровье, имущество, — обратилась на видео жена полицейского.

Женщина не говорит, какие именно угрозы поступали ей в адрес ее семьи.

Адвокат полицейского Александра Гусева прокомментировал видеообращение супруги инспектора так:

— Это видео уже не актуально. Оно было записано до того, как семью взяли под госзащиту, когда действительно была напряженная обстановка. Со слов моего подзащитного я знаю, что когда все произошло, на место приехало большое количество друзей и родственников погибшего парня. Они ему сказали: «Стреляйся». Далее было сказано, что если он этого не сделает, то сожгут его дом. Один раз при мне ему сказали: «Молись». На сегодня все сделано для того, чтобы обеспечить безопасность семьи. Сейчас никто никаких угроз не получает. Почему это видео появилось именно сейчас, неизвестно, — прокомментировал КП-Новосибирск Юрий Голубицкий.

— Скажите, конкретно жене, детям или родственникам поступали угрозы?

— Этого я вам сказать не могу, потому что я просто не знаю, — ответил КП-Новосибирск адвокат.

В ГУ МВД по Новосибирской области видеообращение жены инспектора ДПС комментируют так:

— Указанная информация не соответствует действительности. При опросе супруги сотрудника установлено, что женщина сделала публичное заявление по совету своего адвоката, с целью привлечения к указанной ситуации внимания общественности. В действительности, каких-либо угроз в ее адрес и ее родственников, не поступало. Призываем представителей СМИ и блогосферы не спекулировать на указанной ситуации, а с целью объективной подачи материалов обращаться за комментариями в соответствующие ведомства, — сделали официальное заявление в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, трагедия, произошедшая на трассе в Мошковском районе Новосибирской области 28 мая, всколыхнула всю страну. Конфликт между компанией молодых людей на белой «Тойоте» и экипажем ГИБДД на автозаправке закончился случайным выстрелом из табельного пистолета и смертью 19-летнего Векила Абдуллаева. Суд арестовал 38-летнего гаишника Александра Гусева, предъявив ему обвинение в превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосторожности. Новосибирцы создали петицию и потребовали освободить полицейского.

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