Последние новости Новосибирска на 4 июня 2021 года: сибиряк провел больше суток в лесу без еды и воды, инвалиду отказали в опеке над сиротой

Александр (на фото слева) больше суток провел без воды. Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"/предоставлено Евегнием Хариным.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 4 июня 2021 года: обо всем самом интересном читайте в нашей подборке.

63-ЛЕТНЕГО СИБИРЯКА НАШЛИ ВОЛОНТЕРЫ

В селе Новокремлевское Коченевского района из дома ушел и не вернулся 63-летний Александр Панов. К его поискам подключились волонтеры, сотрудники МЧС, полиция.

— В день пропажи отец отправился за березовыми ветками, чтобы собрать веник для бани. Говорит, выбирал молодые деревья и зашел далековато. А вот когда решил возвращаться, потерял ориентир и не смог найти выход. Пошел в одну сторону — вышел в поле, в другую — тоже поле, — рассказал КП-Новосибирск Максим.

Мужчину удалось найти: медики осмотрели Александра - оказалось, что у него пониженное давление, обезвоживание.

ИНВАЛИДУ ОТКАЗАЛИ В ОПЕКЕ НАД СИРОТОЙ

Евгений Харин - житель села Балман - известнен всей стране своими добрыми поступками. Мужчина отстроил часовню, добился ремонта дороги до родного села и захотел взять под опеку 15-летнего Колю из школы-интерната. Он сразу нашел общий язык с парнишкой, а тот стал называть его отцом. Только комиссия отказала Евгению в опеке из-за того, что он ходит на костылях: у мужчины - генетическое заболевание. Сибиряк хочет обжаловать решение в суде.

МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК ПРОВАЛИЛСЯ В КОЛОДЕЦ ВО ВРЕМЯ ПРОГУЛКИ

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после падения в канализационный колодец годовалого мальчика. Инцидент произошел на проспекте Карла Маркса. Мальчик гулял с мамой, наступил на крышку люка и упал вниз. Малыша спасли очевидцы: после ЧП его госпитализировали. следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».

У ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРОВОДЯТ ОБЫСКИ

У депутата Заксобрания Новосибирской области Александра Морозова проводятся обыски.

— Морозов помог подконтрольному ему «Коченевскому мясокомбинату» получить грант на 41 миллион рублей. Далее были заключчены фейковые договора на фейковое строительство, которое проведено по бумаге, а не в реальности, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

По словам источника, на депутата возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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